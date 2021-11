"Hand in Hand": Unterstützung für Familien in Hamburg-Lurup

Stand: 29.11.2021 17:47 Uhr

Das Kinder- und Familienzentrum in Hamburg-Lurup (KiFaZ) ist eine der Einrichtungen, die sich über Spenden aus der NDR Benefizaktion "Hand in Hand in Norddeutschland" freuen würden.