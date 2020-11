"Hand in Hand": Sportwagen Alfa Romeo Spider zu ersteigern Stand: 29.11.2020 20:58 Uhr Ersteigern Sie im Rahmen der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" einen Alfa Romeo Spider für den guten Zweck.

Im März hat NDR 1 Radio MV ein Tauschexperiment gestartet - das Ziel: Eine einfache Kaffeetasse in etwas richtig Wertvolles zu verwandeln. Zum großen Finale gab es dann auch ein Wahnsinns-Angebot: Einen roten Alfa Romeo Spider, ein echtes Liebhaberstück von 1992. Der Sportwagen wird nun zugunsten der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" versteigert. Der Erlös der Aktion kommt in diesem Jahr Menschen zugute, die durch die Corona-Pandemie besonders in Not geraten sind.

Italienisches Flair auf den Straßen von MV

Der Alfa Romeo Spider 2.0 ist ein echter Klassiker. Mit seiner eleganten Form, entworfen vom Kultdesigner Pininfarina, bringt der Sportwagen italienisches Flair und eine Extraportion Dolce-Vita-Lebensgefühl mit. Das rote Cabriolet ist 28 Jahre alt, voll ausgestattet und bietet mit seinen 120 PS Fahrspaß bei bis zu 190 km/h.

Alfa Romeo Spider 2.0 - Serie 4 Kategorie: Cabrio

Kilometerstand: 71.046 km

Leistung: 120 PS

Kraftstoff: Benzin

Getriebe: Schaltgetriebe

Erstzulassung: März 1992

TÜV: bis Mai 2022

Farbe: Rot

Innenausstattung: Schwarz

Ausstattung: Vollausstattung

Bieten Sie mit!

Mitmachen geht ganz einfach: Füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus und geben Sie dort Ihr verbindliches Gebot ab. Die Aktion läuft bis zum 11. Dezember um 8 Uhr. Das höchste Gebot gewinnt.

Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen!

