"Hand in Hand": Großformatige Contemporary Art Kunst aus MV ersteigern

Stand: 26.11.2021 16:49 Uhr

Im Rahmen der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" versteigern wir ein Bild von Künstlerin Laura Sophie Saß. Der Erlös der Benefizaktion geht in diesem Jahr an Hilfsprojekte des Kinderschutzbundes im Norden für Kinder.