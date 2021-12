"Hand in Hand": City Privatkonzert für 7.253 Euro ersteigert Stand: 10.12.2021 08:44 Uhr Im Rahmen von "Hand in Hand für Norddeutschland" wurde ein exklusives Privatkonzert mit City für 7.253 Euro ersteigert. Der Erlös der NDR Benefizaktion mit dem Kinderschutzbund als Partner geht an Kinder-Hilfsprojekte im Norden.

Die Band City in die eigenen vier Wände holen? Im Rahmen der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" konnte sich Carina Krause aus Richtenberg bei Stralsund diesen Wunsch ermöglichen. Das Höchstgebot am Ende: 7.253 Euro. Sie kann die Band nun live bei sich zu Hause erleben.

Aktuelles Gebot 7.253,00 € Stand: 10.12. 07:58 Uhr / Ohne Gewähr

Konzert mit neuem Album

City hört im kommenden Jahr nach 50 erfolgreichen Jahren endgültig auf. Zuvor veröffentlicht die Band noch ein letztes Album und geht auf Abschiedstour. Und eines der letzten Konzerte wird dieses Privatkonzert in Mecklenburg-Vorpommern sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 08.12.2021 | 16:00 Uhr