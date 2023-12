Ein Unikat für Fans: Weltmeisterball mit Unterschriften ersteigern Stand: 10.12.2023 05:00 Uhr Die Erlöse der NDR Spendenaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" kommen in diesem Jahr Menschen mit Behinderung zugute. Der Weltmeister-Fußball von 1990 ist ein echtes Sammlerstück. Bieten Sie jetzt mit!

1990 bereitete sich die deutsche Nationalmannschaft in der Sportschule Malente auf die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Italien vor. Große Namen wie Matthäus, Illgner, Augenthaler, Brehme, Littbarski, Klinsmann oder Völler gehörten ins Team des damaligen Bundestrainers Franz Beckenbauer. Sie alle waren schon vor der WM Stars im eigenen Land und so machte sich eine kleine Gruppe der "Ostholsteiner", einer Einrichtung der Lebenshilfe, auf den Weg, um einen Blick auf ihre Vorbilder zu erhaschen. Nach Hause kamen sie mit einem Fußball, gepflastert mit den Signaturen einer ganzen Reihe von Spielern der späteren Weltmeister-Mannschaft. Mehr als 30 Jahre lang wurde der Ball in einem Schrank der Einrichtung gehütet, jetzt haben ihn "Die Ostholsteiner" für die NDR Spendenaktion zur Verfügung gestellt. Bieten Sie mit für dieses Unikat und helfen Sie damit Menschen mit geistiger Behinderung.

Höchstgebot 10 Euro Stand: 10.12. 08:00 Uhr / Ohne Gewähr

Der NDR unterstützt in diesem Jahr mit seiner Spendenaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" gemeinsam mit der Lebenshilfe Menschen mit Behinderung und ihre Familien. Alle Programme berichten über die Situation von Menschen mit Behinderung, die Arbeit der Lebenshilfe und rufen zum Spenden auf. Über das unten stehende Formular können Sie Ihr Gebot vom 10. Dezember 5 Uhr bis 20. Dezember 18 Uhr abgeben.

