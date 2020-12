Caritas-Sozialberatung: Hilfe für Menschen auf dem Land Stand: 01.12.2020 10:12 Uhr In Vorpommern und Neubrandenburg bieten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas Sozialberatung dort an, wo sie gebraucht wird - auf dem Land.

Die Projekte CariMobil und Rat auf Rädern richten sich an Menschen in dünn besiedelten Gegenden. Anders als in Großstädten kann dort häufig nicht auf ein großes Hilfsangebot aus unterschiedlichen Fachrichtungen zurückgegriffen werden.

CariMobil: Hilfe für Menschen auf dem Land

Das CariMobil ist schon seit Jahren Teil der sozialen und medizinischen Versorgung der Menschen in Vorpommern. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom CariMobil nehmen das Motto "Not sehen und handeln" wörtlich: Sie fahren kreuz und quer durch Vorpommern, in die Dörfer zwischen Uekermünde, Pasewalk und Penkun. Dort sind viele Menschen alt, arm und einsam. Das macht auf Dauer krank und hilfsbedürftig.

Oftmals wirft ein Unfall, Schlaganfall oder Herzinfarkt Betroffene aus der Bahn: Sie können sich um nichts mehr kümmern und haben oftmals auch kein Geld. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom CariMobil helfen dabei, Anträge zu stellen, um einen Pflegegrad zu bekommen sowie Pflege und hauswirtschaftliche Versorgung zu organisieren. Dabei arbeiten sie eng mit dem Sozialdienst der Ameos Klinik in Uekermünde zusammen.

Rat auf Rädern für alte und behinderte Menschen

In Mecklenburg und Neubrandenburg touren inzwischen ebenfalls Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas übers Land: "Rat auf Rädern" heißt dort das Angebot. Das Ziel auch hier: Alten und behinderten Menschen in ländlichen Regionen mit fachlicher Beratung und Hilfe zur Seite zu stehen.

Experten zum Thema Ute Liebegut, Sozialberaterin

CariMobil

Alexander Liebisch, Regionalleiter

Region Vorpommern

Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.

Bahnhofstraße 15/2

17489 Greifswald

(03834) 7983200

www.caritas-vorpommern.de



Sandra Rudolph, Koordinatorin Entlassmanagement

Sozialdienst

AMEOS Klinikum Ueckermünde

Ravensteinstraße 23

17373 Ueckermünde

(039771) 41-0

www.ameos.eu



Weitere Informationen

CariMobil im Mecklenburg-Vorpommern

www.caritas.de



Caritas Rat auf Rädern

www.caritas-im-norden.de

Dieses Thema im Programm: Visite | 01.12.2020 | 20:15 Uhr