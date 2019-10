Bewegung als Medizin: Die "Docs" Melanie Hümmelgen, Christian Sturm und Helge Riepenhof, alle erfahrene Mediziner, wollen mit gezielten Bewegungsstrategien Symptome deutlich verbessern und Krankheiten sogar heilen. Auf ihrer "Hausboot-Praxis" mitten in der Stadt knüpfen die Bewegungs-Docs an die Behandlungserfolge der Ernährungs-Docs an und beweisen, dass mit speziellen Bewegungstherapien schon innerhalb weniger Monate erstaunliche Ergebnisse erzielt werden können.

Blutdruck senken und Stress abbauen durch Sport

In dieser Folge kommt Andreas S. an Bord der Hausboot-Praxis. Sein stressiger Alltag hat ihn krank gemacht: Der 47-Jährige schläft schlecht, schwitzt schnell und bekommt leicht Kopfschmerzen. Er leidet unter Bluthochdruck wie Millionen Deutsche, eine echte Volkskrankheit. Kardiologin Melanie Hümmelgen warnt, sein Herzmuskel ist durch die andauernde Belastung bereits messbar verdickt. Sie will mit gezielter Bewegung den Blutdruck herunterbekommen und ihm helfen, besser mit Stress umzugehen.

Skoliose: Mehr Beweglichkeit durch ein ganzheitliches Konzept

Der Schüler Fabian Z. hatte schon einen schwierigen Start ins Leben: Er kam mehrere Wochen zu früh auf die Welt und hat bereits in jungen Jahren unzählige Operationen hinter sich. Fabian leidet unter den Folgen der vielen Eingriffe, seine Wirbelsäule hat sich verdreht - Skoliose. Die Folgen: Rückenschmerzen, Muskelverspannung und Atemnot. Um seine Wirbelsäule aufzurichten, wurden dem Schüler vor zwei Jahren Stäbe implantiert. Sie geben Stabilität, bringen aber auch starke Einschränkungen mit sich. Fabian würde so gern mal wieder Sport machen. Bewegungs-Doc Christian Sturm übernimmt den Fall, zunächst will er sich um Fabians Atemnot kümmern. Christian Sturm zeigt Fabian anhand eines Fußballs, wie seine verkrampfte Muskulatur seine Rippen daran hindert, sich auszudehnen. Gemeinsam entwickeln die Ärzte das passende Bewegungskonzept, um Fabians Atmung zu verbessern. Orthopäde Christian Sturm hat auch schon eine tolle Sportart im Sinn, die perfekt zu Fabian passen könnte.

Verspannungen wegdehnen - Kopfschmerzen loswerden

Astrid L., zivil angestellte Fotografin bei der Bundeswehr, liebt ihren Beruf. Doch wegen ihrer starken Kopf- und Schulterschmerzen muss sie sich oft bei ihrem Arbeitgeber krankmelden. Die schwere Tasche mit der Ausrüstung und das Halten der Kamera belasten Schulter und Nackenpartie. Was hat die Fotografin nicht schon zu Hause alles versucht, um die Kopfschmerzen loszuwerden: Tabletten, kühle Waschlappen, Pfefferminzöl, Yoga. Vergeblich. Ein Fall für Bewegungs-Doc und Sportmediziner Helge Riepenhof. Zunächst analysiert er ganz präzise, welche Tätigkeiten die Schmerzen auslösen. Der Orthopäde kann schmerzhafte Verspannungen, sogenannte Triggerpunkte, ertasten. Eines wird dabei ganz schnell klar: Migräne hat die Fotografin nicht. Schritt für Schritt entwickeln die Bewegungs-Docs eine für Astrid L. maßgeschneiderte Therapie.