Unsere Väter und Vorväter im Krieg: Kennt Ihr Eure Geschichte? Stand: 22.06.2021 05:00 Uhr Unter dem Decknamen "Unternehmen Barbarossa" überfiel die Deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg mit beinahe 3,3 Millionen Soldaten vor 80 Jahren die Sowjetunion . Wie erlebten Soldaten den Krieg? Und was wissen wir heute über die Erlebnisse unserer Vorväter?

Am 22. Juni 1941 überfiel die Deutsche Wehrmacht die Sowjetunion, mit beinahe 3,3 Millionen Soldaten, ohne Kriegserklärung. Unter dem Decknamen "Barbarossa“" war der Überfall vom NS-Regime sorgfältig geplant worden. Der "Blitzkrieg" wurde zum beispiellosen Vernichtungskrieg für alle Seiten. In fast jeder Familie hat sich dieser Krieg in die Familiengeschichte eingeschrieben, auch wenn nur wenig darüber gesprochen wurde. Väter blieben verschollen oder kehrten nicht zurück, andere waren schwer traumatisiert, die meisten sprachen nicht über das Erlebte.

Das Erbe des Vaters: "Das trage ich in mir"

80 Jahre später öffnet Pitt Venherm in Klein Vielen den Nachlass seines Vaters in Kisten: Briefe von der "Ostfront", Fotos, vor allem aber auch viele Filmschätze, die Kamera, eine alte Leinwand. Jahrzehntelang hat er die Kartons auf dem Dachboden nicht geöffnet. Nun erst stellt er sich der eigenen Familiengeschichte. "Ich bin, glaube ich, ein Großteil meines Vaters", sagt Venherm heute. "Das trage ich in mir."

