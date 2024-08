Olympia 2024: Diese Medaillen gingen nach Niedersachsen Stand: 12.08.2024 11:30 Uhr Mit insgesamt 33 Medaillen beendet Deutschland die Olympischen Spiele 2024 auf dem 10. Platz. Auch die niedersächsischen Sportlerinnen und Sportler waren erfolgreich - es gab zehnmal Edelmetall.

Dreimal Gold, dreimal Silber, viermal Bronze - so fällt aus niedersächsischer Sicht die Bilanz der Spiele in Paris aus. Das sind vier Medaillen mehr als zuletzt in Tokio 2021. Viele der insgesamt 470 deutschen Athletinnen und Athleten stammen aus oder trainieren in Niedersachsen. Darunter beispielsweise die 3x3 Basketballerinnen. Mit Svenja Brunckhorst, Sonja Grainacher und Marie Reichert trainieren gleich drei der vier Sportlerinnen in Hannover, Brunckhorst wurde zudem in Rotenburg (Wümme) geboren. Gemeinsam mit der Rendsburgerin Elisa Mevius gewannen sie das Finale und holten Gold - die erste deutsche Medaille im Basketball überhaupt. Alle weiteren niedersächsischen Medaillen-Gewinner im Überblick:

Paris 2024: Diese Sportler aus Niedersachsen gewinnen Medaillen

Gold:



Silber:



Paulina Paszek (Hannover), Kajak-Vierer 500 Meter

Esther Henseleit (Varel), Golf

Renars Uscins (Hannover), Lukas Mertens (Wilhelmshaven) und Tim Hornke (Hannover), Handball

Bronze:



Pia Greiten (Osnabrück), Doppelvierer im Rudern

Emma Hinze (Hildesheim), Bahnrad-Teamsprint

Paulina Paszek (Hannover) Kajak-Zweier 500 Meter

Vivien Endemann, Merle Frohms, Jule Brandt, Marina Hegering, Kathrin Hendrich, Janine Minge, Alexandra Popp (Wolfsburg), Fußball

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aufgeführt sind Athletinnen und Athleten, die in Niedersachsen wohnen, geboren sind oder hier trainieren.

