Olympia: Paszek holt nach Silber noch Bronze im Kajak-Zweier

Paulina Paszek vom Hannoverschen Kanu-Club hat am Freitag zusammen mit Jule Hake bei den Olympischen Spielen in Paris die Bronzemedaille im Kajak-Zweier über 500 Meter gewonnen. Das Duo musste nach dem Zieleinlauf rund fünf Minuten auf das Ergebnis warten, weil das deutsche Boot zeitgleich mit einem ungarischendie Ziellinie überquert hatte. Am Ende wurde zwei Mal Bronze vergeben. Das zweite ungarische Team gewann Silber. "Das sind Momente, die bleiben für immer. Das ist einfach Sport, das ist mehr als Sport", sagte Paszek nach der Bekanntgabe der Wertung. Am Donnerstag hatte Paszek zusammen mit Jule Hake, Pauline Jagsch und Sarah Brüssler bereits Silber im Kajak-Vierer über 500 Meter gewonnen.

