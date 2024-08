Stand: 08.08.2024 14:58 Uhr Gold im 3x3 Basketball: Olympia-Siegerinnen zurück in Hannover

Die mit Gold geehrten Siegerinnen im 3x3 Basketball sind zurück nach Deutschland gekommen. Am Mittag sind sie in Hannover gelandet. Den vier Olympiasiegerinnen gelang im 3x3-Basketball der Sieg im Finale. Damit holten sie für Deutschland die erste olympische Medaille im Basketball überhaupt. Drei der vier Spielerinnen haben ihre sportliche Heimat im Bundesstützpunkt Hannover. In der Landeshauptstadt werden morgen zwei der Spielerinnen, Sonja Greinacher und Svenja Brunckhorst, bei einem Empfang im Rathaus geehrt. Sie dürfen sich einem Sprecher der Stadt zu Folge im Goldenen Buch verewigen. Die Ehrung der beiden anderen Olympiasiegerinnen Marie Reichert und Elisa Mevius werde nach ihrem Urlaub nachgeholt.

