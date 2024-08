Olympiasieger Frederic Wandres in seiner Heimat empfangen Stand: 07.08.2024 07:18 Uhr Dressur-Olympiasieger Frederic Wandres ist feierlich in seiner Heimat in Hagen am Teutoburger Wald empfangen worden. Hunderte Menschen bejubelten den 37-Jährigen.

Das sei ein ganz besonderes Gefühl, sagte Frederic Wandres dem NDR Niedersachsen am Dienstag. Mit so vielen Gratulanten habe er nicht gerechnet. Der 37-Jährige war zunächst auf dem Hof Kasselmann begrüßt worden - seinem Heimatreitstall. Von dort ging es ins Zentrum von Hagen aTW. Wandres habe mit seiner Mannschaft Geschichte geschrieben, sagte Bürgermeisterin Christine Möller (parteilos), und trage ein sympathisches Bild von Hagen in die Welt hinaus. Das mache sie unglaublich stolz, so die Bürgermeisterin. Hagen aTW. steht dem Reitsport nahe. Der Hof Kasselmann veranstaltet jedes Jahr das internationale Reitturnier "Horses & Dreams".

Gold bei Olympia in Paris gewonnen

Am Samstag hatte Wandres in Paris gemeinsam mit seinen beiden Team-Kolleginnen Isabell Werth und Jessica von Bredow-Werndl die Goldmedaille im Teamwettbewerb der Dressurreiter gewonnen.

