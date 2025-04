FC St. Pauli: Kein "Das Herz von St. Pauli" mehr in dieser Saison Stand: 02.04.2025 17:15 Uhr Fußball-Bundesligist FC St. Pauli wird die Kult-Hymne "Das Herz von St. Pauli" am Millerntor bis zum Saisonende nicht mehr spielen. Die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit des Texters Josef Ollig benötige mehr Zeit als angenommen, teilte der Club mit.

"So sind zwei Wissenschaftler*innen weiterhin damit beschäftigt, verschiedene historische Quellen zu recherchieren, zu bewerten und einzuordnen", hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Dabei hätten sich unter anderem "neue Fragestellungen ergeben", die ebenfalls untersucht werden sollen.

Wie der Club weiter mitteilte, gebe es "mittlerweile einen Austausch mit der Familie des Texters, um weitere Perspektiven einzuholen und eine differenzierte Darstellung zu erarbeiten. Das Lied soll zudem in seinen historischen Kontext eingebettet betrachtet und diskutiert werden, was umfangreiche Recherchen erfordert".

Doku und Veranstaltung erst nach der Saison

Die endgültige Entscheidung, ob "Das Herz von St. Pauli" wieder gespielt werden soll oder endgültig verstummt, werde erst getroffen, wenn die Dokumentation zu Ollig "vorliegt und unter anderem auf einer Veranstaltung diskutiert worden ist", hieß es weiter.

Ursprünglich war eine solche Diskussionsveranstaltung für April oder Mai geplant. Das Aussetzen der Hymne hatte im Februar zu Diskussionen unter den Fans geführt.

