Stand: 02.08.2024 16:22 Uhr Von Peine nach Paris: Olympia-Fans erregen mit Kostümen Aufsehen

Bei den Olympischen Spielen in Paris ziehen auch sechs Männer aus Peine die Blicke auf sich - nicht wegen sportlicher Höchstleistungen, sondern mit ausgefallenen Kostümen. Mit Ihren Verkleidungen sind die Sportfans aus dem Hohenhamelner Ortsteil Equord (Landkreis Peine) zum gefragten Fotomotiv geworden. André Lau und fünf seiner Mannschaftskameraden des Sportvereins Herta Equord haben sich bereits als Mona-Lisa-Gemälde oder auch als Wasserball-Nationalmannschaft verkleidet. Zuerst berichtete die "Peiner Allgemeine Zeitung" über die Fans. An die sechs Kostüme hätten sie insgesamt dabei, sagte Lau dem NDR Niedersachsen. Für das Wasserball-Kostüm hätten sie sich extra Jacken bedrucken lassen. Andere Fans, aber auch Sportlerinnen und Sportler, würden die Peiner regelmäßig um ein gemeinsames Foto bitten, so Lau. Bei einem Restaurantbesuch trafen die Verkleideten den Chef des Deutschen Olympischen Sportbunds, Torsten Burmester. Auch er ließ sich mit ihnen ablichten.

