Olympia 2024: Diese Sportler aus Niedersachsen sind dabei Stand: 22.07.2024 14:59 Uhr Am Freitag beginnen in Paris die Olympischen Spiele. Niedersachsen ist mit mehreren Dutzend Sportlerinnen und Sportlern vertreten, darunter international bekannte Athleten wie Basketballer Dennis Schröder.

Fußball, Handball, Leichtathletik, Reiten, Rudern - so viele niedersächsische Sportlerinnen und Sportler wie noch nie nehmen in diesem Jahr an den Olympischen Spielen teil. Bereits am Mittwoch beginnen die Wettkämpfe im Fußball und Rugby, am Freitag beginnt Olympia 2024 in Paris offiziell mit der Eröffnungsfeier. Bis zum 11. August werden 11.419 Athletinnen und Athleten an den Start gehen. NDR.de gibt einen Überblick über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Niedersachsen.

Olympische Spiele in Paris: Diese Niedersachsen treten an

Deniz Almas (Wolfsburg / Leichtathletik)

Sandra Auffarth (Ganderkesee / Reiten)

Jolyn Beer (Goslar / Schießen, KK 3-Stellung)

Emily Bölk (geb. Buxtehuderin / Handball)

Jule Brandt (Wolfsburg / Fußball)

Svenja Brunckhorst (Rotenburg/Wümme / 3x3 Basketball)

Tobias Buck-Gramcko (Göttingen / Rad)

Luna Bulmahn (Wolfsburg / Leichtathletik)

Fabian Dammermann (Osnabrück / Leichtathletik)

Vivien Endemann (Wolfsburg / Fußball)

Merle Frohms (Wolfsburg / Fußball)

Sonja Greinacher (trainiert in Hannover, 3x3 Basketball)

Pia Greiten (Osnabrück / Rudern)

Marina Hegering (Wolfsburg / Fußball)

Kathrin Hendrich (Wolfsburg / Fußball)

Esther Henseleit (Varel / Golf)

Emma Hinze (Hildesheim / Rad)

Angelina Köhler (Hannover / Schwimmen)

Alaa Maso / Hannover (Refugee Olympic Team, Schwimmen)

Jannis Maus (Cuxhaven / Segeln)

Lea Meyer (Löningen / Leichtathletik)

Kim Müller (Oldenburg / BMX Freestyle)

Imke Onnen (Hannover / Leichtathletik)

Dimitrij Ovtcharov (Neu-Ulm / Tischtennis / kommt aus Hameln

Paulina Paszek (Hannover / Kanu)

Alexandra Popp (Wolfsburg / Fußball)

Jonas Schomburg (Hannover / Triathlon)

Dennis Schröder (Braunschweig / Basketball)

Pauline Starke (Hannover / Judo)

Sven Schwarz (Hannover / Schwimmen)

Daniel Theis (Salzgitter / Basketball)

Jakob Thordsen (Hannover / Kanu)

Andreas Toba (Hannover / Turnen)

Renars Uscins (Hannover / Handball)

Frederic Wandres (Hagen a.T.W. / Reiten)

Igor Wandtke (Hannover / Judoo

Christoph Wahler (Bad Bevensen / Reiten)

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aufgeführt sind Athletinnen und Athleten, die in Niedersachsen wohnen, geboren sind oder hier trainieren.

