Rendsburgerin Elisa Mevius wird für olympisches Gold geehrt Stand: 09.08.2024 14:56 Uhr Mit einem großen Empfang will Rendsburg morgen Elisa Mevius für ihren Olympiaerfolg im 3x3 Basketball ehren. Die 20-Jährige wird sich unter anderem ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Auch privat will die Olympiasiegerin feiern.

Nach dem olympischen Gold für die deutschen 3x3 Basketballerinnen in Paris darf sich die Rendsburgerin Elisa Mevius in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Rund 50 Gäste sind zu dem Termin morgen gegen 10 Uhr im alten Rathaus eingeladen. Auch Rendsburgs Bürgermeisterin Janet Sönnichsen (parteilos) und Stadtpräsident Thomas Krabbes (CDU) sind dabei. Um 11 Uhr wird Elisa Mevius für alle Fans auf dem Schlossplatz eine Autogrammstunde geben.

Außerdem will Mevius' Heimatverein, der Basketball-Club Rendsburg, eine 3x3-Spielfläche aufbauen. Dann können sich Begeisterte selbst an der seit 2021 olympischen Basketball-Variante ausprobieren. Mutter und Vereinsvorsitzende Antje Mevius hofft so, noch mehr Nachwuchs für Basketball zu begeistern.

Mevius: "Rendsburg war immer ein Anker für mich"

Goldmedaillen-Gewinnerin Mevius freut sich auf die Ehrung. Die 20-Jährige ist in Rendsburg aufgewachsen und hat dort gelernt Basketball zu spielen. "Die Stadt war für mich immer ein Anker", sagt sie im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein. Auch als sie im Internat war. Deshalb ist die Goldmedaille von Paris immer mit Rendsburg verbunden, erklärt sie weiter.

Nach dem offiziellen Teil der Feier plant Mevius auch, ihren Erfolg privat zu feiern: "Ich habe vor eine Art kleine Hausparty zu machen. Wo alle eingeladen werden und wo wir uns nochmal freuen, dass wir das alle geschafft haben". Dabei will sie mit Freunden und Familie feiern, die sie in ihrer Karriere unterstützt haben. Sie selbst plant bis September in Rendsburg zu bleiben, um dann wieder auf einem amerikanischen College zu studieren und Basketball zu spielen.

