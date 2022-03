eFootball-Meisterschaft: Debütant Hansa Rostock startet stark Stand: 26.03.2022 22:04 Uhr Der erste Tag beim Finale der Virtual Bundesliga Club Championship hat den eFootball-Fans teilweise überraschende Ergebnisse geliefert. Debütant Hansa Rostock und Vizemeister FC St. Pauli haben beste Chancen auf den Halbfinaleinzug.

von Matthias Dröge

Nein, Controller mussten am ersten Spieltag des Finalwochenendes um den deutschen Clubmeistertitel im eFootball nicht dran glauben. Und selbst wenn mal einer aus Frust über die beleuchtete Bühne geflogen wäre, hätte der gepflegte Kunstrasen in der "Straßenkicker Base" von Ex-Nationalspieler Lukas Podolski in Köln-Mühlheim den Druck locker abgefedert. Insgesamt haben sich die acht Vereine am ersten Finaltag sehr kontrolliert präsentiert.

Debütant Hansa Rostock dominiert Gruppe A

Die eFootballer von Hansa Rostock haben bei ihrer VBL-Finalpremiere voll überzeugt. Von ihren sechs Gruppenduellen gegen den 1. FC Köln und den Titelverteidiger 1. FC Heidenheim gewannen sie vier, zwei endeten unentschieden. Der Halbfinaleinzug ist praktisch perfekt. Dabei hatten Levy Finn Rieck (Levyfinn) und Henning Wilmbusse (FCH_Henning) durchaus Respekt vor ihrem ersten prestigeträchtigen Offline-Turnier. Wegen der Corona-Pandemie hatten sie die fünfmonatige, reguläre Saison nur online spielen können.

Zum Abschluss der Gruppenphase trifft Hansa am Sonntag auf Mit-Debütant FC Ingolstadt. Das Team aus Oberbayern hat als Gruppenzweiter vier Punkte Vorsprung auf den 1. FC Heidenheim und sechs Zähler mehr als der 1. FC Köln, für den der Halbfinaleinzug aber rechnerisch noch möglich ist..

Der Spielplan beim VBL-Finale Gruppe A:

26.3., 15.30 Uhr: Hansa Rostock - 1. FC Köln 5:2

26.3., 15.30 Uhr: FC Ingolstadt - 1. FC Heidenheim 2:5

26.3., 16.55 Uhr: FC Ingolstadt - 1. FC Köln 7:1

26.3., 16.55 Uhr: 1. FC Heidenheim - Hansa Rostock 0:9

27.3., 11.30 Uhr: 1. FC Köln - 1. FC Heidenheim

27.3., 11.30 Uhr: Hansa Rostock - FC Ingolstadt Gruppe B:

26.3., 18.30 Uhr: Hamburger SV - Werder Bremen 4:4

26.3., 18.30 Uhr: RB Leipzig - FC St. Pauli 2:5

26.3., 19.55 Uhr: Hamburger SV - FC St. Pauli 1:7

26.3., 19.55 Uhr: Werder Bremen - RB Leipzig 2:5

27.3., 12.55 Uhr: FC St. Pauli - Werder Bremen

27.3., 12.55 Uhr: RB Leipzig - Hamburger SV Halbfinale: 27.3., 14.25 und 15.50 Uhr

Finale: 27.3., 17.30 Uhr 27.3., 14.25 und 15.50 Uhr27.3., 17.30 Uhr

St. Pauli defensiv top, Mitfavorit Leipzig ausbaufähig

RB Leipzig ging für viele als Titelfavorit an die Konsolen Playstation 5 und Xbox. Die Gamer der Sachsen sind am ersten Spieltag aber leicht hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben. Nur drei eigene Treffer reichen zum zweiten Platz in der Gruppe. Mit sieben Zählern hat Leipzig einen mehr gesammelt als Werder Bremen. Vierter ist der Hamburger SV, der mit sechs Punkten ebenfalls noch weiterkommen kann.

Überragendes Team der Gruppe B ist der FC St. Pauli. Die Gamer des Vizemeisters zeigten sich in starker Form. In ihren sechs Spielen haben sie kein Gegentor hinnehmen müssen. Selbst ein HSV-Elfmeter im Nordderby konnte pariert werden.

Nach den abschließenden Gruppenspielen am Sonntag geht es mit der KO-Phase weiter. Die Gruppensieger treffen ab 14:25 Uhr auf die -Zweiten der jeweils anderen Gruppe.

Bis zu 18.000 Euro Preisgeld

Erstmals schüttet die DFL eine Prämie aus, der Preisgeld-Pool beträgt 65.000 Euro. Sowohl die Platzierung in der Abschlusstabelle der Divisionsphase als auch das Abschneiden beim Finale der VBL Club Championship werden dabei zugrunde gelegt. Der deutsche Club-Meister im eFootball kann - inklusive der Prämien der bisherigen Saison - bis zu 18.000 Euro mitnehmen.

Natürlich gehört zu einer Fußball-Meisterschaft auch eine Meisterschale. Die hat einen Durchmesser von 50 Zentimetern und ist sechs Kilogramm schwer. Diese besondere Trophäe in die Höhe zu recken, dürfte auf der Kölner eFootball-Bühne am Sonntagabend wieder deutlich mehr Spaß machen.

