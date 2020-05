Stand: 25.05.2020 15:28 Uhr

Klare Mehrheit: Drittliga-Saison wird fortgesetzt

Die Drittliga-Saison wird wie geplant am 30. Mai fortgesetzt. Auf dem Außerordentlichen Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) stimmten am Montagnachmittag 222 der 250 Delegierten für eine Fortsetzung der Spielzeit. Das entsprach einer Zustimmung von 94,87 Prozent. 16 Delegierte enthielten sich. Der Antrag auf Abbruch der Verbände aus Sachsen und Sachsen-Anhalt kam dadurch nicht zur Abstimmung. Er hatte vorgesehen, dass es in dieser Serie keine Absteiger gibt. Die Tabelle sollte nach 27 Spieltagen gewertet werden, Spitzenreiter MSV Duisburg und Verfolger Waldhof Mannheim sollten aufsteigen. Eine Fortsetzung der aktuellen Saison sollte abgelehnt werden, da das Hygienekonzept für Drittligisten schwer umzusetzen sei und die Spielzeit erst im Juli beendet wäre.

Antrag auf zweigleisige Dritte Liga abgeschmettert

Auch der Antrag aus dem Saarland zur Einführung einer zweigleisigen Dritten Liga mit jeweils 18 Mannschaften ab der kommenden Serie wurde abgeschmettert. Zudem stimmten die Delegierten zu, dass der DFB-Vorstand künftig alle relevanten Fragen im Zuge der Coronavirus-Pandemie regeln kann. Dies obliegt normalerweise dem DFB-Bundestag. Somit würde der DFB-Vorstand über einen vorzeitigen Saisonabbruch entscheiden und als Folge unter anderem auch über die Wertung der abgebrochenen Spielzeit, die Regelung von Auf- und Abstieg sowie Änderungen des Wettbewerbsmodus' entscheiden.

