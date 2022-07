Zweiter Versuch: TSG Neustrelitz will KSC aus dem DFB-Pokal kicken Stand: 27.07.2022 13:30 Uhr Fußball-Oberligist TSG Neustrelitz träumt von der großen Überraschung im DFB-Pokal. Der fünftklassige Club aus Mecklenburg-Vorpommern empfängt am Freitag in der ersten Runde den Zweitligisten Karlsruher SC.

Die erste Reaktion auf das Los war nicht allzu positiv ausgefallen. "Wir hätten schon ganz gern einen anderen Gegner gehabt. Immerhin haben wir gegen die Karlsruher 2007 schon einmal im Pokal gespielt", sagte Hauke Runge, Club-Chef der TSG Neustrelitz, nach der Auslosung der ersten Runde. Er hoffte aber auch zugleich auf eine Überraschung: "Damals haben sich die Gäste schwer gegen uns getan, mussten in die Verlängerung, um dann 2:0 zu gewinnen. Zuversicht ist also angebracht. Vielleicht erreichen wir ja diesmal die zweite Runde."

TSG-Trainer Buder wünscht sich mutiges Auftreten

Zwei Monate später sieht die Lage schon anders aus, ist die Vorfreude beim Außenseiter auf das Duell mit dem Zweitligisten am Freitag (18 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) erheblich gestiegen. Bei der TSG träumen sie von einem Coup gegen die Badener, der dann ja auch eine weitere Gelegenheit auf ein Spiel gegen einen absoluten Top-Gegner böte.

"Ich habe meinen Spielern gesagt, dass sie keine Angst haben sollen." Jörg Buder, Trainer der TSG Neutrelitz

Es sei wichtig, dass sich die Mannschaft auf die Partie freue. "Denn das ist ein Highlight-Spiel für die Stadt, den Verein und auch für die Jungs selbst. Viele kennen so eine Mannschaft nur aus den Vorbereitungsspielen - und jetzt ist ein Pflichtspiel", sagte der neue TSG-Trainer Jörg Buder dem NDR. "Die Jungs sollen einfach locker bleiben im Kopf und dann Vollgas geben - das ist die Devise."

Karlsruhe nach zwei Niederlagen Zweitliga-Schlusslicht

Natürlich sei der Karlsruher SC der ganz klare Favorit, "auch wenn die Ergebnisse noch nicht so da waren", sagte Buder. Der Pokalgegner steht nach zwei Spieltagen in der Zweiten Liga mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

Sein Team mache einen sehr guten Eindruck, sagte der 52-Jährige: "Die Mannschaft ist sehr willig, hat gut mitgezogen und ist sehr fokussiert." Im Testspiel gegen den BFC Dynamo (0:2) hätten seine Spieler gezeigt, "dass sie mithalten können, wenn sie mutig sind. Wenn sie am Freitag alles reinhauen, wird es auch für Profis schwierig, uns auszuspielen." Ans Weiterkommen denke er dabei aber noch nicht. "Wir wollen in erster Linie ein richtig tolles Event hinlegen, für die Fans, für den Verein und die Stadt", so Buder.

TSG-Spieler Riechert: "Die kochen nur mit Wasser"

TSG-Abwehrspieler Kevin Riechert hat noch eine Rechnung mit den Karlsruhern offen. Er traf in der Saison 2014/2015 mit dem 1. FC Neubrandenburg auf die Badener - und verlor seinerzeit nach 1:0-Führung noch mit 1:3. "Wir haben uns damals sehr gut verkauft und hatten Pech mit einigen Situationen, so hatte Karlsruhe zwei Elfmeter", sagte der 33-Jährige dem NDR.

"Ich weiß ganz genau, wie man ein solches Spiel angehen soll. Mitgeben will ich der Mannschaft: Die kochen auch nur mit Wasser. Karlsruhe ist schlecht in die Liga gestartet. Das macht auch etwas mit dem Kopf. Wir rechnen uns Chancen aus", sagte Riechert.

Rekordprämien für die Clubs

Eine gute Nachricht gab es schon vorab: Alle Pokal-Teilnehmer dürfen sich auf Rekordprämien freuen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mitteilte, erhält jede Mannschaft in der ersten Runde 209.247 Euro aus den Vermarktungserlösen. Das sind 30.000 Euro mehr als in der Spielzeit vor der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Kürzung.

