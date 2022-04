Keine Party zum Rekord: Härtel verliert mit Hansa in Düsseldorf Stand: 08.04.2022 20:24 Uhr Die Siegesserie von Hansa Rostock ist am Freitagabend bei Fortuna Düsseldorf zu Ende gegangen. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel kassierte nach zuletzt vier Siegen hintereinander ein 0:3 (0:1).

von Florian Neuhauss

Für den Fußball-Lehrer hatte es eigentlich ein besonders schöner Abend sein sollen. Härtel hat Club-Ikone Frank Pagelsdorf als den Trainer mit der längsten Amtszeit bei Hansa abgelöst. Am 9. Januar 2019 hatte Härtel das Ruder auf der "Kogge" übernommen - und die Hanseaten im vergangenen Sommer zurück in die Zweite Liga geführt.

Dank der zwölf Punkte zuletzt sind die Mecklenburger mittlerweile ganz dicht am Klassenerhalt. Doch ein paar Zähler mehr dürften es schon noch sein. Durch die Niederlage ist in der Tabelle nicht nur Daniel Thioune, der auch nach dem achten Spiel als Fortuna-Coach ungeschlagen ist, mit seinem Club ganz dicht an die Norddeutschen herangerückt. Rostocks Vorsprung auf die Abstiegszone kann an diesem Wochenende noch deutlich schmelzen.

Früher Gegentreffer macht Hansa zu schaffen

Die Düsseldorfer waren mit der ersten Chance der Partie in Führung gegangen: Ao Tanaka traf auf Vorlage von Khaled Narey zum 1:0 (13.). Hansa hatte zurückhaltend begonnen und schaffte es bis zur Pause nicht, den Schalter umzulegen. Die Hanseaten blieben in der ersten Hälfte ohne jede Torchance.

Immerhin stand die Defensive in der Folge sicher: Markus Kolke musste noch einmal gegen Rouwen Hennings parieren (19.), bei weiteren Fortuna-Chancen war Damian Roßbach hellwach (40./45.+1).

Düsseldorf zieht Rostock den Zahn

Nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste über Standardsituationen ins Spiel. Thomas Meißner, der den gelbgesperrten Ryan Malone vertrat, prüfte mit einem Kopfball Düsseldorfs Florian Kastenmeier (56.).

Doch der Grat war schmal. Hansa hatte einmal Glück, dass die Fortuna ihre große Kontermöglichkeit leichtfertig vergab (62.). Doch das 0:2 war nur aufgeschoben, der nächste Konter saß: Nicolas Gavorys Flanke köpfte Shinta Appelkamp unhaltbar für Kolke ein (64.).

Härtel versuchte, mit einem Dreifachwechsel noch mal Segel zu setzen (77.). Doch Rekord hin oder her - die Rostocker hatten an diesem Abend schlicht nicht die Mittel, ihren Trainer zu beschenken. Narey setzte mit dem 3:0 den Schlusspunkt (90.+3).

29.Spieltag, 08.04.2022 18:30 Uhr F. Düsseldorf 3 Hansa Rostock 0 Tore: 1 :0 Tanaka (13.) 2 :0 Appelkamp (64.) 3 :0 Narey (90. +3)

F. Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann (70. Oberdorf), A. Hoffmann, de Wijs, Gavory - Tanaka, Appelkamp (79. Klarer), Sobottka (70. Prib) - Narey, Hennings (89. Bozenik), Peterson (79. F. Klaus)

Hansa Rostock: Kolke - T. Becker (64. Sikan), Roßbach, T. Meißner - Rizzuto, Rhein (77. Bahn), Fröde, Neidhart (77. Meier), H. Behrens (87. Duljevic) - Ingelsson (77. Munsy), Verhoek

Zuschauer: 22436



