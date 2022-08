Braunschweig bricht den Tor-Bann - und punktet gegen Düsseldorf Stand: 20.08.2022 22:24 Uhr Nach vier torlosen Partien durfte Eintracht Braunschweig am Freitagabend gegen Fortuna Düsseldorf jubeln. Trotz zweimaliger Führung reichte es für die "Löwen" in der Zweiten Liga allerdings lediglich zu einem 2:2 (0:0).

von Florian Neuhauss

In die Freude über die ersten Treffer der Saison mischte sich deshalb auch eine Portion Frust. Angesichts vieler guter Chancen wäre eigentlich noch mehr dringewesen. Allerdings gaben die Niedersachsen im Angesicht längst vergessener Gefühlregungen beide Male ihre Führung viel zu schnell wieder her. Und so könnte der BTSV am Sonntag auch schon wieder auf den letzten Platz der Zweitliga-Tabelle rutschen.

Die 17.471 Fans im Eintracht-Stadion belohnten ihr Team jedoch für den beherzten Auftritt mit aufmunterndem Applaus. Gemeinsam hoffen sie, dass dem ersten Punkt bald weitere folgen werden.

Chance auf Chance, aber erst mal kein Tor

Dem besonders torreichen Zweitliga-Nachmittag wollten die 22 Spieler am Abend offenbar in nichts nachstehen. Im Minutentakt bekamen die Zuschauenden vom Anpfiff weg Tormöglichkeiten zu sehen. Nachdem der Düsseldorfer Felix Klaus in den ersten Sekunden noch überrascht schien, so schnell zu einer Großchance zu kommen, antworteten die Hausherren mit Nachdruck: Ein Gewaltschuss von Brian Behrendt (2.), ein Kopfball von Philipp Strompf (3.), ein ungenauer Abschluss von Luc Ihorst (4.) und ein Lattentreffer von Jan-Hendrik Marx (8.). Schier unglaublich, dass es zunächst beim 0:0 blieb.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Doch die miserable Chancenverwertung passte natürlich zur bisherigen Saison der Braunschweiger. Und auch wenn die Fans in der 34. Minute bei einem Freistoß den Klassiker "Schießt ein Tor für uns" anstimmten, vergab Strompf die folgende Kopfballchance kläglich. Selbst Hoffnungsträger Anthony Ujah nutzte seine gute Möglichkeit nicht (42.).

Krauße eröffnet Torreigen nach der Pause

In der zweiten Hälfte ging es deutlich gemächlicher zu. Und eigentlich schienen die Gäste dem ersten Treffer des Abend näher. Doch die "Löwen" nutzten einen Konter zur Führung. Die halbe Mannschaft stürmte nach einer Ecke der Fortuna mit nach vorn, Marx' Hereingabe wurde dann noch glücklich abgefälscht und landete genau vor den Füßen von Robin Krauße, der am langen Pfosten nur noch einzuschieben brauchte - 1:0 (56.).

Weitere Informationen Eintracht Braunschweig: Diese Baustellen müssen die "Löwen" schließen Ohne Punkt und Tor stehen die Niedersachsen auf dem letzten Tabellenplatz der Zweiten Liga. Die NDR Datenanalyse zeigt die drängendsten Braunschweiger Baustellen. mehr

Die Freude währte zwar nur fünf Minuten - Nicolas Gavory jagte den Ball zum Ausgleich in den Winkel. Aber Braunschweig war nun da, hatte beim doppelten Aluminium von Immanuel Pherai und Ihorst aber Pech (64.). Anton Donkor machte es kurz darauf besser und brachte die Hausherren wieder in Front (70.). Keine zwei Zeigerumdrehungen später stand es allerdings schon 2:2 - Marcel Sobottka ließ Jasmin Fejzic im Tor alt aussehen.

In der Schlussphase spielten beide Teams auf Sieg, doch weitere Tore fielen nicht. Einen Zähler hatten sich am Ende aber auch alle Akteure verdient.

5.Spieltag, 20.08.2022 20:30 Uhr Braunschweig 2 F. Düsseldorf 2 Tore: 1 :0 Krauße (56.) 1: 1 Gavory (61.) 2 :1 Donkor (70.) 2: 2 Sobottka (71.)

Braunschweig: Fejzic - J. H. Marx, Behrendt, Strompf, Donkor - Henning, Nikolaou, Krauße - Pherai (90. Multhaup) - Ihorst (66. F. Kaufmann), Ujah (72. Lauberbach)

F. Düsseldorf: Kastenmeier - Oberdorf, A. Hoffmann, de Wijs - Sobottka, Appelkamp (63. Hendrix) - F. Klaus (82. Iyoha), Tanaka, Gavory (78. Karbownik) - Hennings (63. Ginczek), Kownacki (78. Peterson)

Zuschauer: 17471



Weitere Daten zum Spiel Fejzic - J. H. Marx, Behrendt, Strompf, Donkor - Henning, Nikolaou, Krauße - Pherai (90. Multhaup) - Ihorst (66. F. Kaufmann), Ujah (72. Lauberbach)Kastenmeier - Oberdorf, A. Hoffmann, de Wijs - Sobottka, Appelkamp (63. Hendrix) - F. Klaus (82. Iyoha), Tanaka, Gavory (78. Karbownik) - Hennings (63. Ginczek), Kownacki (78. Peterson)17471

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 20.08.2022 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Eintracht Braunschweig 2. Bundesliga