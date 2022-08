Eintracht Braunschweig verpflichtet Stürmer Ujah Stand: 02.08.2022 12:29 Uhr Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich in der Offensive verstärkt. Anthony Ujah, der 30 Tore in 136 Bundesliga-Spielen vorweisen kann, erhält bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2023 mit der Option auf eine weitere Spielzeit.

Der 31 Jahre alte Nigerianer stand zuletzt bei Union Berlin unter Vertrag. Davor spielte er für Werder Bremen, Mainz 05 und den 1. FC Köln. Auch ein Engagement in China bei Liaoning steht in seiner Vita. Sieben Mal lief er für die Nationalmannschaft Nigerias auf.

Vollmann: "Ein absoluter Teamplayer"

"Mit Anthony bekommen wir einen erfahrenen Stürmer dazu, der mit kompletter Fitness unseren Kader in der Offensive und insbesondere im Torabschluss weiter aufwerten wird. Parallel dazu werden unsere jungen Angreifer von seiner Erfahrung profitieren. Tony ist ein absoluter Teamplayer", erklärte Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann.

Beim Pokalspiel am Flughafen in Nigeria mitgefiebert

"Ich kenne die Zweite Liga und werde versuchen, mit meiner Erfahrung der Mannschaft zu helfen. Ich habe am Sonntag beim Pokalspiel am Flughafen in Nigeria mitgefiebert und mich riesig für das Team gefreut. Am Ende wollen wir gemeinsam den Klassenerhalt feiern, dafür werde ich alles investieren", sagte Ujah.

