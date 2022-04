Rückt der HSV mit Sieg im Aufstiegsrennen weiter nach oben?

HSV im Aufstiegsrennen: Wer zuletzt lacht, lacht am besten? Stand: 28.04.2022 16:27 Uhr Der Hamburger SV gastiert am Sonnabend beim FC Ingolstadt. Das Aufstiegsrennen hat HSV-Trainer Tim Walter noch lange nicht aufgegeben. Auch wenn es in der Tabelle eng zugeht, will er aber nur auf sich und sein Team schauen.

Wie in vielen Hamburger Unternehmen fand am Donnerstag auch im Volksparkstadion der "Zukunftstag" statt, bei dem Kinder und Jugendliche auch den Club und seine unterschiedlichen Abteilungen kennenlernen konnten. Teil des Programms war die Pressekonferenz vor dem Ingolstadt-Spiel am Sonnabend (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) mit dem Cheftrainer.

"Unser Spiel hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt stehen. Wir gehen unseren Weg weiter." HSV-Coach Tim Walter

Doch Zukunftstag und viele Fragen hin oder her - weit nach vorn schauen wollte Walter nicht: "Wir versuchen, bei uns zu bleiben und unsere Spiele zu gewinnen."

Allerdings gab es sogar von den Nachwuchs-Reportern kritische Nachfragen. Gleich mehrere beschäftigten sich damit, ob der HSV nicht zu sehr ins Risiko gehe, wenn es immer wieder rund um den eigenen Strafraum im Spielaufbau zu Ballverlusten kommt. Walters Antwort: "Unser Spiel hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt stehen. Wir gehen unseren Weg weiter."

Coach Rehm: FCI will "richtig ekelhafter Gegner" sein

Für Ingolstadt hat längst die Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Die "Schanzer" stehen bereits als Absteiger fest, und Rüdiger Rehm wird auch in der kommenden Spielzeit Trainer beim FCI sein. "Ich gehe davon aus, dass wir ein richtig ekelhafter Gegner für den HSV werden", ist sich Rehm sicher und weiter: Wenn die Hamburger es nicht schaffen zu gewinnen, "werden sie wahrscheinlich mit dem Aufstiegsrennen nichts mehr zu tun haben".

Mit derlei Eventualitäten beschäftigt sich Walter allerdings allenfalls am Rande. Der Blick geht - bei allem Gerede über die im Vordergrund stehende Entwicklung der Mannschaft - im Saisonendspurt nach oben. "Gesetzt ist noch gar nichts. Es sind noch drei Spieltage zu spielen. Und die anderen Mannschaften müssen ihre Hausaufgaben auch machen", verdeutlichte Walter, der höchstwahrscheinlich auf den zuletzt erkälteten Torjäger Robert Glatzel zählen kann.

Walter: Wenig Interesse, "was die anderen machen"

Mit Werder Bremen, dem FC St. Pauli, Schalke 04 und dem 1. FC Nürnberg spielen vier direkte Konkurrenten bereits am Freitagabend. Walter interessiert es nach eigener Aussage "wenig, was die anderen machen". Wenn ab 18.30 Uhr bei den Partien der Ball rollt, sei der HSV-Tross ohnehin noch auf der Reise an die Donau und dann beim gemeinsamen Abendessen. Und auch am eigenen Spieltag werde es keine Informationen zur Begegnung von Darmstadt 98 mit Erzgebirge Aue geben.

Zieht der HSV im Saisonendspurt an den Gegnern vorbei?

Der Cheftrainer der Hamburger wirkt dieser Tage optimistisch, dass seine Mannen - bei aktuell drei Punkten Rückstand auf die drittplatzierten Darmstädter - am Ende diejenigen sein könnten, die lachen. "Die Tabelle am Ende zu betrachten, ist auch ein schönes Bild, denke ich", sagte Walter mit einem Grinsen.

Mögliche Aufstellungen

Ingolstadt: Jendrusch - Heinloth, Antonitsch, Musliu, Franke - Preißinger, Röhl - Gebauer, Pick - Schmidt, Bilbija

Hamburg: Heuer Fernandes - Vagnoman, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Reis, Meffert - Jatta, Suhonen - Glatzel, Kaufmann

