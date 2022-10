Stürmischer HSV verliert 2:3 gegen Magdeburg Stand: 23.10.2022 15:28 Uhr Die Ergebniskrise des Hamburger SV geht weiter. Die Hanseaten unterlagen am Sonntag in der zweiten Fußball-Bundesliga dem Tabellenletzten 1. FC Magdeburg mit 2:3 (0:1) und sind in der Liga somit seit drei Spielen sieglos.

von Johannes Freytag

Vor allem nutzte der HSV gegen den Aufsteiger nicht die Patzer der Konkurrenz aus Paderborn (0:0 in Braunschweig) und Darmstadt (1:1 gegen Kiel) und bleibt in der Tabelle auf Rang drei. Die Elf von Trainer Tim Walter kam gegen die gut verteidigenden Magdeburgern erst nach einer Stunde und dem 0:2-Rückstand richtig ins Spiel. Mitten hinein in die Drangphase trafen die von Ex-HSV-Trainer Christian Titz gecoachten Gäste kurz vor dem Ende zum dritten Mal, der Hamburger Anschlusstreffer von Youngster Tom Sanne in der Nachspielzeit kam zu spät.

Kommenden Sonntag (13.30 Uhr) hat der HSV das schwere Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten SC Paderborn vor der Brust.

El-Hankouri trifft früh für Magdeburg

Walter musste seine Startelf notgedrungen umbauen: Bakery Jatta und Moritz Heyer fehlten verletzt, Kapitän Sebastian Schonlau war gesperrt. Die angeschlagenen Robert Glatzel und Laszlo Benes saßen zunächst nur auf der Bank.

Unter anderem begannen der 18-jährige Franzose William Mikelbrencis und Jonas David in der HSV-Abwehr, die sich schon nach zehn Minuten erstmals von den Gästen ausspielen ließ: Baris Atik steckte durch auf Mo El-Hankouri - David sah dabei ganz schlecht aus - und der Magdeburger Mittelfeldspieler vollendete mit einem Flachschuss ins lange Eck zum 1:0 für die Gäste.

HSV mit vielen Fehlern im Spielaufbau

Der HSV tat sich im Spielaufbau schwer gegen den früh attackierenden FCM, der zudem auch die Passwege geschickt zustellte. Immer wieder brachten sich die Hamburger mit Fehlpässen in Gefahr. So hatte der FCM nach einer halben Stunde zwei weitere Abschlüsse durch Atik (23.) und El-Hankouri (27.) zu verzeichnen, während vor dem Gehäuse von Dominik Reimann kaum etwas passierte. Erst gegen Ende des ersten Durchgangs wurde das HSV-Spiel besser, sicherer und zielstrebiger, aber die Magdeburger Defensive stand gut, sodass es mit dem 0:1 aus Sicht der Gastgeber in die Pause ging.

Magdeburg erhöht, aber der HSV schlägt zurück

Auch nach dem Seitenwechsel war die Walter-Elf spielbestimmend, und musste dennoch das zweite Gegentor hinnehmen. Nach einem Hamburger Fehlpass hatte Herbert Bockhorn auf der rechten Seite viel Platz, bediente Cristiano Piccini, der wiederum perfekt auf Atik durchsteckte - der Angreifer musste nur noch einschieben (51.). Der Treffer hielt auch der Überprüfung durch den Video-Assistenten stand.

Walter reagierte mit einem Dreifachwechsel und brachte Xavier Amaechi, Benes und Glatzel (55.) - und prompt gelang der Anschlusstreffer: Eine flache Hereingabe von Ludovit Reis verwertete Ransford-Yeboah Königsdörffer zum 1:2 (58.). Kurz darauf lag die Kugel erneut im Magdeburger Netz, nach Überprüfung der Videobilder zählte der Treffer jedoch nicht, weil der im Abseits stehende Königsdörffer zuletzt am Ball gewesen war (64.)

Turbulente Nachspielzeit

Aber die Gastgeber zeigten nun ein völlig anderes Gesicht. Angriff auf Angriff rollte in Richtung FCM-Gehäuse. Sonny Kittel (67.), Amaechi (77.) und Glatzel (80., 85.) hatten weitere zum Teil sehr gute Möglichkeiten.

Aber nach einem Konter trafen die Gäste zum dritten Mal: Erst parierte Daniel Heuer-Fernandes noch gegen Connor Krempicki, der Ball blieb aber bei den Gästen. Krempicki bediente Julian Rieckmann - 1:3 (89.). Die Entscheidung? Nein, in der turbulenten Nachspielzeit verkürzte der kurz zuvor eingewechselte Sanne auf 2:3 (90.+3). Anschließend wurde ein Kopfball von Mario Vuskovic auf der Linie geklärt und Reis traf ebenfalls per Kopf nur Latte und Pfosten (90.+6). So stand am Ende - wie schon 2019 beim 1:2 - eine bittere HSV-Heimniederlage gegen Magdeburg fest.

13.Spieltag, 23.10.2022 13:30 Uhr Hamburger SV 2 Magdeburg 3 Tore: 0: 1 El Hankouri (11.) 0: 2 Atik (51.) 1 :2 Königsdörffer (58.) 1: 3 Rieckmann (88.) 2 :3 Sanne (90. +3)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis (55. Benes), Vuskovic, David, Muheim - Meffert, Reis, Suhonen (55. Amaechi) - Dompé (55. Glatzel), Königsdörffer, Kittel (90.+2 Sanne)

Magdeburg: Reimann - Bockhorn, Piccini, Gnaka, Bell Bell - A. Müller (83. Conde), Elfadli, Krempicki - El Hankouri (60. Schuler), Kwarteng (70. Rieckmann), Atik (83. Brünker)

Zuschauer: 54000



