Wolfsburg-Trainer Tommy Stroot - Im positiven Sinne ein Besessener Stand: 15.03.2022 09:52 Uhr Die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg schwimmen trotz des großen Umbruchs im vergangenen Sommer auf einer Erfolgswelle. Verantwortlich dafür zeichnet Coach Tommy Stroot, der sich auch unkonventioneller Methoden bedient, um sein Team bestmöglich vorzubereiten.

von Hanno Bode

In der vergangenen Woche rief der englische TV-Sender "Sky Sports" via Twitter dazu auf, Fragen an Arsenal-Trainer Jonas Eidevall zu stellen. Als Stroot den Tweet las, zögerte der 33-Jährige nicht lange und antwortete. "Was ist dein Plan gegen Wolfsburg? Wir sehen uns im Emirates Stadium", schrieb der Wolfsburger Trainer. Seine Hoffnungen, dass Eidevall sich vor der Partie am 23. März (21 Uhr) in die Karten schauen lassen würde, erfüllten sich bis dato allerdings nicht.

"Ich habe bisher noch nichts gehört. Wir haben ja immer lange Tage im Büro. Wenn ich eine Antwort bekomme, wird es mir vielleicht ein paar Stunden ersparen. Wenn nicht, werden wir trotzdem gut vorbereitet sein", sagte Stroot bei seinem Besuch im NDR Sportclub.

"Er hat auch diese Akribie. Manchmal muss man ihn eher noch bremsen und sagen, willst du nicht auch mal nach Hause gehen zu deiner Familie und nicht zwölf Stunden hier im Trainerbüro sitzen?" Almuth Schult über Tommy Stroot

Die kleine Anekdote taugt bestens dazu, um aufzuzueigen, wie der Coach tickt. Denn er ist im positiven Sinne ein Besessener, wie VfL-Keeper Almuth Schult dem NDR erklärte: "Er überlegt die ganze Zeit: Was könnte er besser machen? Hat er alles für den Erfolg getan? Er hat auch diese Akribie. Manchmal muss man ihn eher noch bremsen und sagen, willst du nicht auch mal nach Hause gehen zu deiner Familie und nicht zwölf Stunden hier im Trainerbüro sitzen?"

Großen Umbruch gut gemeistert

Stroot präsentierte sich im Sportclub trotz seines für einen Bundesliga-Chefcoach sehr jungen Alters sehr wortgewand und wirkte gelöst, obgleich sehr strapaziöse Monate hinter ihm liegen. Als Nachfolger für den zur männlichen U17 der TSG Hoffenheim abgewanderten Stephan Lerch hatte der gebürtige Nordhorner einen großen personellen Umbruch zu moderieren. Neun Spielerinnen verließen vor und während dieser Saison die "Wölfinnen", darunter unter anderem Olympiasiegerin Lena Goeßling und Angreiferin Fridolina Rolfö, die es wie Ingrid Syrstad Engen zum FC Barcelona zog.

Da den VfL bereits in den Vorjahren Leistungsträgerinnen wie Pernille Harder, Sara Björk Gunnarsdóttir, Caroline Graham Hansen oder Noelle Maritz den Rücken gekehrt hatten, war es keineswegs selbstverständlich, dass die Niedersächsinnen auch in dieser Serie wieder eine so gute Rolle spielen würden.

Zumal in Ausnahmestürmerin Ewa Pajor und Nationalspielerin Pia-Sophie Wolter zwei Akteurinnen mit schweren Verletzungen seit Monaten ausfallen. Und auch Alexandra Popp und Keeperin Schult standen Stroot lange nicht zur Verfügung.

VfL unter Stroot mit Chance aufs Triple

Die Zwischenbilanz des vom niederländischen Clubs FC Twente zu den "Wölfinnen" gewechselten Trainers ist unter diesen Umständen schlichtweg überragend: Halbfinal-Einzug im DFB-Pokal, Qualifikation fürs Champions-League-Viertelfinale und Platz zwei in der Bundesliga hinter Meister FC Bayern München, der allerdings bei einem mehr ausgetragenen Spiel nur zwei Zähler Vorsprung hat. Stroot greift in seinem ersten Jahr als VfL-Coach gleich nach dem Triple. Dementsprechend zufrieden zeigte er sich im Sportclub über die Entwicklung seiner Mannschaft.

"Wir sind in allen Wettbewerben gut dabei und können zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass wir sehr gute Arbeit geleistet haben. Und ich glaube auch, dass wir dementsprechend für die Zukunft nur gefährlicher werden. Denn wir haben die schwierigste Phase, diese ersten Monate, in denen viel passiert ist, hinter uns", erklärte der 33-Jährige.

Schult: "Seine Tür ist immer für uns offen"

Der "smarte und akribische Vordenker", wie ihn die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" nach seinem Wechsel aus den Niederlanden nach Wolfsburg titulierte, trifft bei seinem im Vergleich zur Vorsaison verjüngten Team den Ton, wie auch Schult, eine der verbliebenen älteren Spielerinnen, festgestellt hat. "Seine Tür ist immer für uns offen. Das war vorher auch anders", sagte die 31-Jährige. Die Keeperin hat für den kommenden Sommer ihren Abschied aus Wolfsburg angekündigt. Sie wird dem Fußball erhalten bleiben, verriet Schult in der NDR Talk Show. Genaueres wollte die Wolfsburgerin aber noch nicht sagen.

Wirft VfL nach Chelsea auch Arsenal aus Champions League?

Der Gewinn des Triples wäre für Schult natürlich ein perfekter Abschluss ihrer ohnehin bereits sehr titelreichen Zeit am Mittellandkanal. Der Weg zum möglichen Dreifach-Triumph ist aber noch weit und steinig. Vor dem Königsklassen-Höhepunkt am 23. März im über 60.000 Zuschauer fassenden Fußball-Tempel des FC Arsenal stehen für den VfL noch die Bundesliga-Partien am Mittwoch beim SC Sand sowie Sonnabend gegen die TSG Hoffenheim (jeweils 14 Uhr) an.

Nach den beiden vermeintlichen Pflichtaufgaben folgt dann das Duell mit dem Tabellenführer der FA Women’s Super League, bei dem unter anderem die Ex-Wolfsburgerin Maritz, Hollands Ausnahmestürmerin Vivianne Miedema sowie die US-amerikanische Olympiasiegerin und Weltmeisterin Tobin Heath unter Vertrag stehen.

Die Favoritenrolle liegt fraglos bei den Engländerinnen. Doch in der Gruppenphase musste bereits Arsenals Ligarivale Chelsea feststellen, dass Wolfsburg trotz seines großen Umbruchs auch auf internationaler Bühne noch mit den vermeintlich besten Teams auf Augenhöhe ist. Der VfL zog durch einen 4:0-Erfolg am letzten Spieltag gegen die Londonerinnen ins Viertelfinale ein.

Spätestens nach diesem imponierenden Wolfsburger Auftritt war klar: Stroot und der VfL - das passt gut zusammen.

