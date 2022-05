Werder Bremen holt U21-Europameister Pieper Stand: 18.05.2022 15:26 Uhr Drei Tage nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga treibt Werder Bremen die Planungen für die kommende Saison voran. Von Arminia Bielefeld wechselt U21-Europameister Amos Pieper zu den Hanseaten.

Wie die Norddeutschen am Mittwoch mitteilten, kommt der 24 Jahre alte Innenverteidiger ablösefrei. Zur Vertragslaufzeit machte der Club keine Angaben. "Amos ist physisch stark, hat eine gute Spieleröffnung und bringt gutes Kopfballspiel mit", freute sich Bremens Trainer Ole Werner über den Neuzugang. "Er hat bereits unter Beweis gestellt, dass er in der Bundesliga seinen Mann stehen kann."

Fritz: "Wird uns sofort weiterhelfen"

Auch Clemens Fritz, Leiter Scouting und Profifußball ist voll des Lobes für Pieper: "Wir gehen davon aus, dass er uns sofort weiterhelfen kann und freuen uns, dass er sich trotz weiterer, anderer Möglichkeiten für Werder entschieden hat."

Pieper, der 2019 von Borussia Dortmund nach Bielefeld gekommen war und für den Bundesliga-Absteiger insgesamt 102 Pflichtspiele bestritten hat, hob die "sportliche Perspektive" hervor, die Werder biete: "Das hat mir von Beginn an zugesagt und mir ein sehr gutes Gefühl gegeben."

VIDEO: Bundesliga-Aufstieg! Die turbulente Saison von Werder Bremen (2 Min)

Verlängerung mit Torwart Pavlenka

Tags zuvor hatten die Bremer die Vertragsverlängerung mit Stammkeeper Jiri Pavlenka bekannt gegeben - ebenfalls ohne Nennung der Laufzeit. "Pavlas hat in den letzten Jahren bei Werder gezeigt, dass er auf absolutem Top-Level spielen kann. Zudem hat er eine große Verbundenheit zum Club und der Stadt", sagte Fritz über den 30-Jährigen.

Pavlenka war 2017 von Slavia Prag an die Weser gewechselt und stand bislang in 135 Erstliga- und 23 Zweitliga-Partien für Werder im Tor.

Trainingsstart am 22. Juni

Auch die Saisonvorbereitung des Aufsteigers nimmt Konturen an. Trainingsstart ist am 22. Juni, bereits am 19. Juni beginnt die Leistungsdiagnostik. Vom 30. Juni bis 10. Juli steht ein Trainingslager in Zell am Ziller/Österreich an.

