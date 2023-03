Vor Niedersachsen-Derby: Eintracht-Spieler bedroht - Polizei ermittelt Stand: 16.03.2023 13:25 Uhr Zwei Spieler von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig haben im Vorfeld des Niedersachsen-Derbys gegen Hannover 96 vor ihren Haustüren Schmierereien sowie aufgestellte, blau-gelbe Kreuze mit Datum vom Sonntag vorgefunden. Die Polizei ermittelt.

Die beiden Spieler, die Eintracht Braunschweig nicht namentlich nannte, erstatteten Anzeige. An beiden Tatorten habe sich zudem am Boden verteilte Flüssigkeiten befunden, so die Polizei.

"Was hier heute Nacht passiert ist, damit wurden alle Grenzen deutlich überschritten. Was hat das noch mit Rivalität vor einem Derby zu tun?", sagte BTSV-Geschäftsführer Wolfram Benz: "Spieler und ihre Familien zu bedrohen, ist völlig inakzeptabel, solche Aktionen sind einfach nur beschämend."

Auch Hannover 96 verurteilte die Vorfälle: "Hier werden eindeutig Grenzen überschritten", so 96-Prokurist Christian Katz: "Wir hoffen auf eine schnelle Identifizierung der Täter und werden die Ermittlungen der Polizei in dem uns möglichen Maße unterstützen."

Benz appelliert an Eintracht-Fans: "Bleibt cool"

Braunschweigs Benz bekräftigte, alles Notwendige dafür zu tun, "damit sich unsere Spieler und ihre Familien sicher fühlen können". Er appellierte an die Fans der Eintracht: "Bleibt cool und lasst Euch auf keinen Fall aus der Emotion heraus zu unüberlegten Aktionen hinreißen. Wir wollen die Rivalität sportlich austragen und die Antwort auf diese geschmacklose Tat von wenigen einzelnen Personen am Sonntag auf dem Platz geben."

Die Mehrheit der Fans beider Vereine freue sich "auf einen spannenden, farbenfrohen und friedlichen Fußballnachmittag" im Eintracht-Stadion. Braunschweig empfängt Hannover 96 am Sonntag ab 13.30 Uhr (im Livecenter bei NDR.de) zum Zweitliga-Derby.

