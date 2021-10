VfL Wolfsburg: Weghorst mit Corona infiziert Stand: 18.10.2021 10:50 Uhr Stürmer Wout Weghorst vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der Niederländer befindet sich in Quarantäne und fällt mindestens für das Champions-League-Spiel am Mittwoch bei RB Salzburg aus.

Aller Voraussicht nach wird der Angreifer dem VfL auch am Sonnabend im Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg fehlen. Nach Angaben der Wolfsburger habe der 29-Jährige am Sonntagmorgen nach der 0:2-Niederlage bei Union Berlin über Symptome geklagt. Anschließend wurde er positiv auf das Covid-19 getestet und begab sich sofort in Isolation. Alle anderen Tests bei Spielern, Trainern und Betreuern waren nach Angaben des Clubs sowohl am Sonntag als auch am Montag negativ.

Wirbel um kritischen Corona-Post von Weghorst

Im Dezember 2020 Jahr war Weghorst mit einem kritischen Instagram-Posting aufgefallen, in dem er das Coronavirus und den Umgang damit infrage stellte - weshalb er über seinen Club schließlich sogar ein Entschuldigungs-Schreiben verfasste und von missverständlichen Aussagen sprach. Angesichts erneuter Vorwürfe im Frühjahr 2021 hatte sich der Profi im NDR Sportclub distanziert: "Ich möchte ganz klar sagen: Ich bin kein Corona-Leugner."

Weghorst reiht sich ein in eine lange Liste von VfL-Fußballern, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Zuletzt hatte es im Juli Josuha Guilavogui "erwischt", davor befanden sich insgesamt neun Profis und Geschäftsführer Jörg Schmadtke zwischenzeitlich wegen Infektionen in Quarantäne. Zudem sollen einige Spieler gegen damals geltende Corona-Regeln verstoßen und sich auf einer privaten Feier getroffen haben.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 18.10.2021 | 11:25 Uhr