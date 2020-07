Stand: 25.07.2020 16:05 Uhr

VfL Wolfsburg: Mbabu positiv auf Corona getestet

Der Trainingsauftakt des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg ist von einem positiven Corona-Fall überschattet worden. Wie der Club am Sonnabend mitteilte, wurde der Abwehrspieler Kevin Mbabu positiv auf das Sars-CoV2-Virus getestet. Damit darf sich der 25 Jahre alte Schweizer vorerst nicht bei der Mannschaft aufhalten. Er musste sich in häusliche Quarantäne begeben.

Schäfer: Spieler ist symptomfrei

"Kevin ist aktuell symptomfrei. Wir warten jetzt den weiteren Verlauf ab und sind hierzu wie auch schon in den vergangenen Monaten in einem engen und sehr guten Austausch mit dem Gesundheitsamt Wolfsburg", wurde VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer in der Clubmitteilung zitiert. Alle anderen Ergebnisse der zwei vorgeschriebenen Testreihen vor dem Trainingsstart seien negativ. Spieler und Personal seien vor dem ersten Training zudem nicht zusammengetroffen.

Europa League: Neben Mbabu fehlt auch William

Wolfsburg startete am Sonnabend seine Vorbereitungen auf das Rückspiel im Europa-League-Achtelfinale am 5. August (18.55 Uhr) in Kiew gegen Schachtjor Donezk. Das Hinspiel hatten die Niedersachsen vor der Corona-Zwangspause vor heimischem Publikum mit 1:2 verloren. Mbabu wird dieses Spiel in jedem Fall verpassen. Weil auch der Brasilianer William (Kreuzbandriss) nicht zur Verfügung steht, hat Trainer Oliver Glasner auf der rechten Abwehrseite ein Problem.

