VfL Wolfsburg: Gegen Hoffenheim den Aufschwung fortsetzen Stand: 18.02.2022 08:59 Uhr Der VfL Wolfsburg hat in der Fußball-Bundesliga offenbar die Kurve bekommen. Nach dem 4:1 gegen Fürth und dem 2:0 in Frankfurt soll nun gegen die TSG Hoffenheim der dritte Sieg in Folge gelingen.

Doch das Vorhaben am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) dürfte sich schwieriger gestalten als gegen den Tabellenletzten und die in dieser Saison wenig konstanten Hessen. Die Kraichgauer haben sich mehr oder weniger klammheimlich auf Platz fünf in der Tabelle hochgearbeitet. Und im Hinspiel hatte es gegen Hoffenheim am sechsten Spieltag die erste Saisonniederlage (1:3) gegeben.

10.000 Fans im Stadion erlaubt

Unterstützung können die Wolfsburger von bis zu 10.000 Zuschauern bekommen. Von den zuständigen Behörden erhielten sie dafür das Okay. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte zuvor eine in Niedersachsen geltende Obergrenze von 500 Teilnehmern bei Freiluft-Veranstaltungen gekippt.

"Es gab mal eine Werbung: "Das kann man nicht kaufen!" So ist das. Das macht etwas mit uns." VfL-Trainer Kohfeldt über die Fan-Rückkehr

Coach Florian Kohlfeldt freut sich auf die Fans: "Ganz ehrlich: Das ist das, weshalb man es macht", sagte der 39-Jährige. "In ein Stadion einzulaufen, volles Haus oder so viele Zuschauer wie möglich zu haben: Diese Stimmung ist etwas ganz Besonderes."

Kohfeldt: "Gefühl erarbeitet, wieder gewinnen zu können"

Die jüngsten zwei Erfolgserlebnissen machten Mut, ergänzte Kohfeldt: "Wir haben uns schon das Gefühl erarbeitet, dass wir Bundesligapartien wieder gewinnen können. Die Stimmung ist positiv, sie steht aber wie immer wieder am Sonnabend auf dem Prüfstand."

Mahnende Worte gab es auch von VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer: Die Mannschaft müsse sich nach einer schwierigen Phase weiter auf ihre Leistung konzentrieren und auch das Kämpferische abrufen: "Darauf liegt der Fokus."

Weiter ohne Nmecha und Schlager

Verzichten müssen die "Wölfe" im Duell mit dem Europacup-Anwärter weiter auf Lukas Nmecha und Xaver Schlager. Die beiden Rekonvaleszenten sind zwar wieder im Training, ein Einsatz kommt aber noch zu früh. "Bei beiden wird es nicht reichen", sagte Kohfeldt, der aber die Hoffnung hat, "dass es dann gegen Gladbach für den Kader reicht." Nmecha war im Dezember am Knöchel operiert worden, Schlager hatte im August einen Kreuzbandriss im Knie erlitten.

Hoffenheim ist Kruses "Lieblingsgegner"

Auf jeden Fall in der Startelf stehen wird Max Kruse. Für den 33-Jährigen ist Hoffenheim so etwas wie ein "Lieblingsgegner." Gegen keinen anderen Bundesligisten hat der Offensivakteur eine bessere Bilanz (neun Tore, acht Vorlagen). Beim 4:2-Erfolg vor sieben Jahren, seinem einzigen Spiel gegen die Kraichgauer im VfL-Trikot, schnürte er einen Dreierpack.

Überhaupt sind die Hoffenheimer ein gern gesehener Gast in Wolfsburg. In 13 Ligaspielen gab es sieben Siege, fünf Remis und lediglich eine Heimniederlage - und die liegt auch schon zehn Jahre zurück.

Mögliche Aufstellungen:

VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Bornauw, Brooks - Baku, Arnold, Vranckx, Roussillon - Philipp, Kruse - Wind

Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Hübner - Kaderabek, Rudy, Samassekou, Raum - Kramaric, Baumgartner - Rutter

