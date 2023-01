VfL Osnabrück will schon am Dienstag beim BVB spielen Stand: 20.01.2023 10:15 Uhr Der VfL Osnabrück hat verärgert auf die Absage der für Sonnabend angesetzten Drittligapartie bei Borussia Dortmund II reagiert. Die Niedersachsen pochen auf einen schnellen Nachholtermin - am liebsten schon am Dienstag.

"Dass es ein Verein wie der BVB nicht hinkriegt, nachhaltig den Spielbetrieb zu sichern, ist extrem ärgerlich und ein Nachteil für uns sowie für unsere Fans - finanziell wie sportlich", sagte VfL-Geschäftsführer Michael Welling der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Der 52-Jährige äußerte sich auch verwundert darüber, dass der BVB das Stadion in Wuppertal aus Ausweichstadion benennen durfte - wegen andauernder Umbauarbeiten steht die Heimspielstätte "Rote Erde" in Dortmund nicht zur Verfügung. Das Wuppertaler Stadion am Zoo verfügt über keine Rasenheizung und die Gästetribüne ist nicht überdacht - und somit eigentlich nicht drittligatauglich.

Weitere Informationen VfL Osnabrück: Spiel beim BVB II abgesagt Nach Schneefällen und anschließendem Tauwetter ist der Rasen des Stadions in Wuppertal, wo die Partie angesetzt war, unbespielbar. mehr

In die Dortmunder Bundesliga-Arena konnte die U23 des BVB nicht ausweichen, weil dort am Sonntag die Erstligapartie gegen Augsburg stattfindet.

Neuansetzung im Dortmunder Bundesliga-Stadion?

"Dass es so weit kommen konnte, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen", sagte Welling und fordert einen zeitnahen Nachholtermin: "Wir erwarten, dass am Dienstagabend gespielt wird - und zwar im dann freien Signal Iduna Park oder alternativ von mir aus einem anderen Stadion mit Rasenheizung im Pott. Wir haben dies beim DFB hinterlegt, weil so zumindest die Integrität des Wettbewerbs gesichert wird."

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 20.01.2023 | 13:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 3. Liga VfL Osnabrück