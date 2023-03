VfL Osnabrück verlängert langfristig mit Trainer Schweinsteiger Stand: 30.03.2023 18:16 Uhr Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat den Vertrag mit Trainer Tobias Schweinsteiger vorzeitig und langfristig verlängert, wie der Club am Donnerstag mitteilte.

Über die genaue Laufzeit des Vertrags machte der Drittligist keine Angaben. Der 41-Jährige hatte die Niedersachsen zu Beginn dieser Saison übernommen und die Lila-Weißen nach durchwachsenem Start in die Spitzengruppe der Dritten Liga geführt. Der alte Kontrakt Schweinsteigers war nach Vereinsangaben über die Saison 2022/23 hinweg gültig gewesen.

Am Sonntag (13 Uhr, im NDR Livecenter) empfangen die viertplatzierten Osnabrücker den direkten Verfolger Dynamo Dresden an der Bremer Brücke.

"Als Persönlichkeit und als Trainer restlos überzeugt"

"Tobias Schweinsteiger hat alle im Verein als Persönlichkeit und als Trainer mit hoher Fachkompetenz restlos überzeugt", sagte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh. "Er hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase stabilisiert, eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurückgeführt und zahlreiche Spieler individuell besser gemacht."

"Die Verbundenheit der Fans und der Menschen in der Region zum VfL hat mich sofort in den Bann gezogen. Dieses Gefühl, des miteinander Anpackens und Schaffens passt 100 Prozent zu mir." Tobias Schweinsteiger

"Ich fühle mich beim VfL Osnabrück und in der Region sehr wohl. Die Arbeit mit meiner Mannschaft, meinem Staff und den Führungspersonen im Verein macht mir extrem viel Spaß und stellt sich so dar, wie ich mir das in einem ambitionierten und gut strukturierten Verein vorstelle", sagte Schweinsteiger.

