VfL Osnabrück: Gegen Duisburg soll "die Brücke beben" Stand: 20.07.2022 10:51 Uhr Der VfL Osnabrück eröffnet am Freitagabend gegen den MSV Duisburg die neue Drittliga-Saison. VfL-Kapitän Marc Heider hat für die Partie ein klares Ziel: "Wir wollen mit einem Sieg die Brücke zum Beben bringen."

Der 36-Jährige, der in sein insgesamt achtes Profijahr bei den Niedersachsen geht, blickt zuversichtlich auf den Ligastart am Freitag (19 Uhr, im NDR Livecenter). "Für vier Wochen Vorbereitung sind wir schon sehr weit", sagte der Offensivakteur nach dem letzten Testspiel gegen den FC Groningen (1:2) bei "VfL TV". Bis auf das Ergebnis habe das Team "ein sehr gutes Spiel gemacht".

"Wir machen es so, wie man es kennt: Man versaut die Generalprobe und startet dann mit einem Sieg in die Saison." VfL-Kapitän Marc Heider

Zuversicht gibt dem Kapitän die Kaderzusammenstellung: "Wir sind jetzt fast auf jeder Position doppelt besetzt. Das erhöht den Konkurrenzkampf. Keiner kann sich sicher sein -das macht Bock auf mehr." Zudem bringe das Team das Einüben eines weiteren Systems (4-4-2 statt wie bisher nur 4-3-3) weiter: "Wir sind dadurch variabler geworden, das wird uns in der Saison extrem helfen."

Trainer Scherning: "Gute Stimmung in der Mannschaft"

Es wird Zeit für einem Heimsieg gegen den MSV - letztmals gelang dies dem VfL vor 32 Jahren (das Tor zum 1:0-Erfolg am 10. Mai 1990 erzielte ein gewisser Claus-Dieter Wollitz). Seitdem gab es in neun Partien fünf Remis und vier Niederlagen.

"Wir wollen zum Start ein klares Ausrufezeichen setzen." VfL-Coach Daniel Scherning

VfL-Coach Daniel Scherning zeigte sich zufrieden mit der Vorbereitung und gab sich optimistisch: "Ich nehme eine gute Stimmung in der Mannschaft wahr", sagte der 39-Jährige im Podcast "Brückengeflüster" der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der Kader sei aktuell besser aufgestellt als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison.

Routinier Tesche vor seinem Drittliga-Debüt

Neun Abschieden stehen neun Neuzugänge gegenüber. Der prominenteste Name unter ihnen ist sicherlich Robert Tesche, den die Osnabrücker ablösefrei vom VfL Bochum an die Bremer Brücke lotsten. Der 35-Jährige bringt jede Menge Routine zum VfL: Mit dem HSV spielte der zentrale Mittelfeldspieler im Europapokal, er verbrachte drei Jahre in England und stieg zuletzt mit Bochum in die Bundesliga auf.

Am Freitag betritt Tesche jedoch Neuland und wird erstmals in seiner Karriere Drittliga-Luft schnuppern. "Ich bin glücklich, mich für Osnabrück entschieden zu haben. Der VfL ist als absoluter Traditionsverein mit einem tollen Stadion und einer starken Fanbasis ein toller Standort."

Stadionname "Bremer Brücke" bleibt

Und der VfL Osnabrück wird auch zukünftig seine Spiele im Stadion mit dem Namen "Bremer Brücke" austragen. Eine neu gegründete Genossenschaft hat die Namensrechte für die kommenden drei Jahren gesichert, wie der Verein am Mittwoch bekanntgab. Die Genossen zahlen in dem Zeitraum für die Nutzung des Namens jährlich eine Lizenzgebühr.

Mögliche Aufstellungen:

VfL Osnabrück: Kühn - Kleinhansl, Gyamfi, Trapp, Traoré - Tesche, Kunze, Chato, Putaro - Heider, Engelhardt

MSV Duisburg: Müller - Bitter, Mai, Fleckstein, Kölle - Bakalorz, Frey - Ajani, Pusch, Stoppelkamp - Bouhaddouz

