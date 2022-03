VfL-Fußballerinnen besiegen bei Popp-Comeback Freiburg klar Stand: 06.03.2022 15:17 Uhr Die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben sich im Meisterschaftskampf keine Blöße gegeben. Beim Comeback der monatelang verletzten Alexandra Popp schlugen die Niedersächsinnen den SC Freiburg mit 4:1 (1:0).

Popp stand dabei überraschend in der Anfangsformation der "Wölfinnen". Es war der erste Pflichtspiel-Einsatz für die Olympiasiegerin seit dem 25. April des vergangenen Jahres. Seinerzeit hatte sich die 30-Jährige in der Auswärtspartie beim MSV Duisburg (4:0) einen Knorpelabriss im Knie zugezogen. Nach der anschließenden Operation fiel die Allrounderin lange aus.

Ein erster Comeback-Versuch im Januar scheiterte, weil das Knie nach einem Einsatz im Testspiel gegen Eintracht Frankfurt wieder anschwoll. Daraufhin wurde bei ihr ein Knorpelfragment operativ entfernt.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Frauen-Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

VfL zuerst mit Mühe, dann souverän

Popp zeigte am Sonntag eine engagierte Leistung gegen im ersten Abschnitt starke Freiburgerinnen. Der VfL ging durch einen von Dominique Janssen verwandelten Handelfmeter früh in Führung (15.), musste anschließend aber hart kämpfen, um mit dem Vorsprung in die Pause zu gehen. Nach dem Seitenwechsel ersetzte Pauline Bremer Popp und benötigte nur 180 Sekunden, um mit ihrem dritten Saisontreffer auf 2:0 zu erhöhen.

Als Rebecka Blomqvist kurz darauf das dritte Wolfsburger Tor erzielte (51.), war die Entscheidung gefallen. Tabea Waßmuth erhöhte auf 4:0 (59), bevor Freiburg durch Hasret Kayikçi noch verkürzen konnte (79.).

VIDEO: Almuth Schult bleibt dem Fußball erhalten (17 Min)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 06.03.2022 | 22:50 Uhr