VfB Oldenburg verpflichtet Torwart-Routinier Sebastian Mielitz Stand: 30.06.2022 15:48 Uhr Fußball-Drittligist VfB Oldenburg hat den Bundesliga-erfahrenen Torhüter Sebastian Mielitz unter Vertrag genommen. Der frühere Keeper von Werder Bremen wechselt aus Dänemark zu den Huntestädtern.

Der 32-Jährige spielte dort im vergangenen halben Jahr für den Zweitligisten FC Helsingör. Trotz ursprünglich noch bis 2024 datierten Vertrags schloss sich Mielitz nun dem VfB an, der keine Ablösesumme für den Routinier bezahlen muss. Möglich machte dies eine Ausstiegsklausel im Kontrakt des Torwarts. "Wir wollten unbedingt zurück in die Region, die wir aus meiner langen Zeit in Bremen gut kennen. Dass der VfB mir die Möglichkeit gibt, hier weiter professionell Fußball zu spielen, passt perfekt. Ich freue mich auf die spannende Herausforderung, mit dieser talentierten Mannschaft in der Dritten Liga zu spielen", erklärte Mielitz.

Mielitz spielte für Werder Bremen in der Champions League

Der aus dem brandenburgischen Zehdenick stammende Schlussmann bringt jede Menge Erfahrung mit zum niedersächsischen Liga-Novizen. Mielitz bestritt 62 Bundesliga-Partien für Werder. Bei den Bremern stand der 32-Jährige von 2005 bis 2014 unter Vertrag. Nach seinem Abschied von der Weser folgten Engagements beim SC Freiburg, der SpVgg Greuther Fürth, Viktoria Köln sowie den dänischen Clubs SönderjyskE und Helsingör. Neben seinen Erstliga-Einsätzen schlagen für den Routinier in Deutschland noch 75 Spiele in Liga drei und 17 Begegnungen in der Regionalliga zu Buche. In Dänemarks Superligaen hütete er fast 100 Mal das Gehäuse für SönderjyskE.

Ein Karriere-Highlight waren für den früheren U20-Nationaltorwart zudem zwei Champions-League-Partien für Werder in der Saison 2010/2011.

Schachten: "Seine Erfahrung ist enorm wertvoll"

Nun soll Mielitz mit seiner großen Erfahrung den Oldenburgern bei der "Mission Klassenerhalt" helfen. "Wir dürfen uns nicht nur auf einen guten Torhüter, sondern auch auf einen guten Typen freuen, der in unsere intakte Mannschaft passt. Sebastian ist im besten Torwart-Alter, hat in seiner Karriere schon viel erlebt. Diese Erfahrung ist enorm wertvoll, gerade für einen Aufsteiger", sagte VfB-Sportdirektor Sebastian Schachten.

