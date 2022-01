Verstärkung im Sturm: Hannover 96 holt Teuchert zurück Stand: 02.01.2022 12:32 Uhr Hannover 96 hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Cedric Teuchert von Union Berlin verpflichtet. Der 24-Jährige lief bereits 2019/2020 für die Niedersachsen auf und soll nun die Sturmmisere des Fußball-Zweitligisten beheben.

Teuchert, dessen Vertrag bei den Köpenickern noch bis zum Saisonende gelaufen wäre, erhält in Hannover einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2024, wie 96 am Sonntag mitteilte. "Mit der Verpflichtung gewinnen wir in unserem Offensivspiel an Variabilität und Torgefahr", erklärte 96-Sportdirektor Marcus Mann. "Er wird nicht lange brauchen, um sich einzugewöhnen. Er kennt die Stadt, das Umfeld des Clubs und auch viele Spieler aus unserer Mannschaft."

Auch Teuchert ist zuversichtlich: "Als sich die Option auftat, wieder für 96 zu spielen, war mir klar, dass ich das unbedingt machen möchte", meinte der Stürmer, der bereits am heutigen Sonntag im Mannschaftstraining der Niedersachsen dabei ist.

Olympia-Teilnehmer 2021

Vor eineinhalb Jahren lief Teuchert, damals noch als Leihspieler vom FC Schalke 04, für Hannover 96 auf - und war in 23 Zweitliga-Einsätzen an zehn Toren beteiligt. Sechs erzielte er selbst, vier weitere legte er auf. Nach dem Ende der Spielzeit schloss er sich dem 1. FC Union an und kam dort seither in 30 Bundesliga-Spielen (vier Tore, eine Vorlage) zum Zuge. Mit der deutschen Olympia-Auswahl nahm er im vergangenen Jahr an den Spielen in Tokio teil.

