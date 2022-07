Trauerfeier für Uwe Seeler am 10. August im Volksparkstadion Stand: 27.07.2022 15:13 Uhr Die offizielle Trauerfeier für Uwe Seeler findet am 10. August um 14 Uhr im Hamburger Volksparkstadion statt. Die HSV-Legende war am vergangenen Donnerstag im Alter von 85 Jahren gestorben.

Die Trauerfeier werde in enger Abstimmung mit der Familie und unter Beteiligung des HSV sowie des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vorbereitet, teilte der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg am Mittwoch mit. Bürgerinnen und Bürger, die an der Trauerfeier teilnehmen möchten, erhalten ab 13 Uhr Zugang zum Stadion.

Beisetzung im engsten Familienkreis

Die Beisetzung findet auf Wunsch der Familie im engsten Familienkreis statt. Die Familie Seeler bitte um Verständnis, dass der Ort und der Tag der Beisetzung zunächst nicht bekannt gegeben werden.

