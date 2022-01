Transferhammer: VfL Wolfsburg holt Kruse zurück Stand: 30.01.2022 18:50 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat einen Tag vor dem Ende des Transferfensters auf spektakuläre Art und Weise zugeschlagen. Die "Wölfe" verpflichteten Max Kruse von Union Berlin. Der 33-Jährige lief bereits 2015/2016 für die Niedersachsen auf.

"Ich habe die Entscheidung getroffen, zum VfL Wolfsburg zurückzukehren, weil unsere gemeinsame Geschichte noch nicht zu Ende geschrieben ist. Ich weiß, was auf mich zukommt und ich nehme diese Herausforderung an. Ich freue mich auf die Mannschaft und werde alles geben, um dem Team zu helfen", so Kruse, der nun, statt mit Union um die Champions-League-Qualifikation zu kämpfen, die "Wölfe" vor dem Abstieg bewahren soll.

Schäfer: "Wird uns sofort weiterhelfen"

"Er ist ein Spieler, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist und der seine fußballerischen Qualitäten bei jedem Verein, für den er bislang gespielt hat, unter Beweis gestellt hat. Von daher sind wir überzeugt, dass er uns sofort weiterhelfen wird", erklärte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer.

Gemeinsame Vergangenheit mit VfL-Coach Kohfeldt

Der gebürtige Hamburger Kruse war in der Saison 2015/2016 von Borussia Mönchengladbach zum VfL Wolfsburg gekommen, erzielte in 32 Ligaspielen sechs Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. Anschließend wechselte er für drei Jahre nach Bremen, wo er von 2017 bis 2019 mit dem aktuellen VfL-Trainer Florian Kohfeldt zusammenarbeitete.

