Torjäger Verhoek verlängert bei Hansa Rostock bis 2024 Stand: 25.04.2022 14:55 Uhr Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat sich über die Saison hinaus die Dienste seines Torjägers John Verhoek gesichert. Der 33 Jahre alte Niederländer verlängerte seinen auslaufenden Vertrag um weitere zwei Jahre.

In der aktuellen Zweitliga-Saison kommt Verhoek bereits auf 17 Treffer und ist damit die Lebensversicherung für die Mecklenburger im Kampf um den Klassenerhalt. "John hat eindrucksvoll bewiesen, dass sich ein Spieler auch mit über 30 Jahren immer noch weiterentwickeln kann, wenn er den nötigen Ehrgeiz dazu hat", lobte Sportchef Martin Pieckenhagen den Stürmer, der mit seinen Treffern auch einen Vereinsrekord aufgestellt hat: Kein Hansa-Spieler traf in einer Zweitliga-Saison bisher häufiger als der Niederländer.

Weitere Informationen Hansa Rostock: Dank der Routiniers den Klassenerhalt im Blick Die Norddeutschen haben sich im Zweitliga-Abstiegskampf etwas Luft verschafft. Vor allem dank der erfahrenen Kräfte Verhoek, Behrens und Breier. mehr

Für Verhoek passt "einfach alles"

"Es passt einfach alles. Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl - Rostock ist eine lebenswerte Stadt", erklärte Verhoek. Der 33-Jährige steht seit Sommer 2019 für Hansa auf dem Platz. In 90 Pflichtspielen gelangen ihm bisher 40 Tore. "Ich freue mich, weiterhin Teil der Mannschaft zu sein und auch in den kommenden zwei Jahren mit der Kogge auf der Brust auflaufen zu dürfen", ergänzte Verhoek, der in Deutschland zuvor bereits beim FSV Frankfurt, FC St. Pauli, 1. FC Heidenheim und MSV Duisburg spielte.

Auch Roßbach bleibt - andere hängen in der Warteschleife

Zuletzt hatten die Rostocker bekannt gegeben, dass sich Innenverteidiger Damian Roßbach ebenfalls bis 2024 an den Verein gebunden hat. Weitere Verträge, unter anderem von Mittelfeldroutinier Hanno Behrens, sind bisher noch nicht verlängert worden, sollen aber nach dem endgültig feststehenden Klassenverbleib besiegelt werden.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 25.04.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 2. Bundesliga