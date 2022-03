Frauen-Bundesliga: Topduell VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim live Stand: 18.03.2022 11:47 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg empfangen am Sonnabend die TSG Hoffenheim - jenes Team, das den "Wölfinnen" die bislang einzige Saisonniederlage beibrachte. Der NDR überträgt das Bundesliga-Duell live.

Das Spiel gegen die Kraichgauerinnen, das um 14 Uhr (live im TV und hier bei NDR.de) angepfiffen wird, ist für die VfL-Frauen der Auftakt zu entscheidenden Wochen: Es folgen die beiden Viertelfinal-Begegnungen in der Champions League gegen den FC Arsenal (23. und 31. März), das Gastpiel beim Bundesliga-Dritten Eintracht Frankfurt (26. März) und schließlich die Duelle mit Meister FC Bayern am 3. April (14 Uhr, live im NDR) in der Liga und am 17. April (12.30 Uhr, live im Ersten) im Pokal-Halbfinale.

Stroot freut sich über breiten Kader

VfL-Coach Tommy Stroot weiß, dass seiner Mannschaft mit dem Mammutprogramm viel abverlangt wird: "Wir haben genau dafür so einen breiten Kader. Wir haben bereits gegen Sand bewusste Wechsel vorgenommen, denn schon am Sonnabend muss wieder Gas gegeben werden." Beim Tabellenvorletzten taten sich die Wolfsburgerinnen am Mittwoch schwer und mühten sich zu einem knappen 2:1-Sieg. Immerhin holten sich die "Wölfinnen" so die Tabellenführung zurück.

Janssen: "Wir haben viel Selbstvertrauen"

In der Hinrunde kassierten die VfL-Frauen bei der TSG Hoffenheim ihre bislang einzige Saisonniederlage - zum ersten Mal überhaupt verloren sie gegen die Kraichgauerinnen, die sie zuvor in 16 Duellen stets bezwungen hatten.

"Es bedeutet mir viel, im Moment ganz oben zu stehen.Wir haben wirklich hart dafür gearbeitet. Die Tabellenführung ist der Lohn dafür und zeigt, dass wir uns verbessert haben." VfL-Kapitänin Dominique Janssen

"Ich möchte nicht, dass das wieder passiert. Meine Erfahrungen gegen Hoffenheim im eigenen Stadion sind eigentlich sehr positiv", erklärte Dominique Janssen bei dfb.de. Die VfL-Kapitänin geht das Duell optimitisch an: "Wir haben viele gute Wochen hinter uns und viel Selbstvertrauen."

Blomqvist hat einen Lauf

Zuversicht versprüht auch Rebecka Blomqvist, die nach Anlaufschwierigkeiten immer mehr zu einem wichtigen Faktor bei den VfL-Frauen wird. Ihr Siegtor am Mittwoch beim SC Sand war ihr fünfter Treffer im sechsten Pflichtspiel seit der Winterpause. "Das Trainerteam glaubt an mich, ich spiele mehr und komme immer besser rein", begründete Blomqvist im "sportbuzzer" ihren Lauf, der Sonnabend weitergehen soll.

