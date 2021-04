SV Meppen verliert unter neuem Trainer Schmitt gegen Magdeburg Stand: 21.04.2021 22:18 Uhr In einem kampfbetonten Spiel hat Drittligist SV Meppen gegen 1. FC Magdeburg mit 1:2 verloren. Die Niederlage vergrößert die Sorgen im Kampf gegen den Abstieg.

von Jochen Lambernd

Der SV Meppen hat nun in der Tabelle zwei Punkte Vorsprung vor den Abstiegsplätzen und profitierte davon, dass die unten stehenden Teams am 33. Spieltag nicht gewinnen konnten. Nach der Beurlaubung von Trainer Torsten Frings und dem 0:0 gegen Ingolstadt unter Assistenzcoach Mario Neumann stand Rico Schmitt am Mittwochabend gleich an der Seitenlinie.

"Ich bin aber überzeugt, dass wir mit der heute gezeigten Emotionalität und Leidenschaft die wichtigen Punkte zum Klassenerhalt holen.“ SVM-Cheftrainer Rico Schmitt

Schnelle Gelbe Karte gegen Andermatt

Tom Boere und Mike-Steven Bähre rückten für Marcus Piossek und Willi Evseev in die Meppener Startelf. Zu viel Einsatz zeigte Meppens Nicolas Andermatt gleich in der ersten Minute gegen Kai Brünker, den er rustikal von den Beinen holte. Gelb war die Folge. Die Anfangsphase war geprägt von vielen Fouls. Bei Magdeburg sah Dominik Ernst nach einem Foul an Hassan Amin (12.) die zehnte Gelbe Karte. Er fehlt im nächsten Spiel gegen den VfB Lübeck. SVM-Verteidiger Jeron Al-Hazaimeh war nach einem gestreckten Bein gegen Kath (25.) mit Gelb noch gut bedient.

Kaum Spielfluss - viel Einsatzwille

Viele kleine und auch zuweilen heftigere Fouls ließen keinen rechten Spielfluss aufkommen. Beide Mannschaften ließen sich gegenseitig nicht viel Platz. Chancen blieben Mangelware. Die Teams zählen zu den offensivschwächsten der Liga. Immerhin: Einsatzwille, Lauf- und Kampfbereitschaft waren da.

Kurz vor der Pause (42.) hatte Bähre plötzlich die Chance zum 1:0. Doch er traf eine Hereingabe von Amin nur mit dem Schienbein, sodass FCM-Keeper Morten Behrens gerade so noch parieren konnte. Ärgerlich: Auch Bähre sah die Gelbe Karte - seine fünfte. Er fehlt im Heimspiel gegen den Tabellenersten Hansa Rostock am Sonnabend (14 Uhr).

Magdeburg trifft kurz nach der Pause

Meppen hatte in der ersten Hälfte leichte Vorteile, geriet nach dem Wechsel aber rasch in Rückstand. Baris Atik servierte eine Flanke an den zweiten Pfosten und Sören Bertram köpfte gefühlvoll ins Tor (50.). Verteidiger Lars Bünning stand da zu weit weg. Die Niedersachsen waren danach etwas von der Rolle, ihre Vorstöße verteidigte Magdeburg souverän.

Nur kurze Freude über Ausgleich

Ein Dreierwechsel sollte das Spiel beleben: Trainer Schmitt brachte Julius Düker, Dejan Bozic und Valdet Rama für Al-Hazaimeh, Boere und Andermatt (67.) Doch auch anschließend gab es kaum Räume für die Meppener. Magdeburg spielte sehr diszipliniert. Aber auf einmal hatte Rama etwas Platz. Er passte auf Luca Tankulic, der die Kugel flach unten links unterbrachte (74.). Die erste Meppener Torchance im zweiten Durchgang führte zum Ausgleich. Die Freude währte jedoch nur etwa 30 Sekunden. Atik war nach einem Abwehrfehler durch und überwand Keeper Erik Domaschke (74.)

Rot gegen SCM

Coach Schmitt wechselte danach noch Evseev für Tankulic und Lukas Krüger für René Guder ein (83.), um mehr Offensivstärke zu entwickeln. Magdeburgs Raphael Obermair sah nach einem harten Einsteigen von hinten gegen Marcus Ballmert noch glatt Rot (90). Das nützte den Meppenern auch nichts mehr, sie rannten in der Nachspielzeit vergeblich an.

33.Spieltag, 21.04.2021 19:00 Uhr SV Meppen 1 1.FC Magdeburg 2 Tore: 0: 1 S. Bertram (50.) 1 :1 Tankulic (74.) 1: 2 Atik (74.)

SV Meppen: Domaschke - Egerer, Al-Hazaimeh (67. Düker), Bünning - Ballmert, Bähre, Andermatt (66. Rama), Amin - Tankulic (83. Krüger) - Boere (67. Bozic), Guder (83. Evseev)

1.FC Magdeburg: M. Behrens - Ernst (35. Rorig), Tob. Müller, Malachowski, Obermair - A. Müller - Jacobsen, Atik (78. L. Sliskovic), Kath (46. Koglin) - S. Bertram (78. Bell Bell), Brünker (90.+1 Perthel)

Zuschauer:



