SV Meppen: Leugers übernimmt Sportliche Leitung Stand: 15.03.2023 17:18 Uhr Thilo Leugers übernimmt ab sofort die Sportliche Leitung des Fußball-Drittligisten SV Meppen. Der 32-Jährige soll zunächst bis zum Sommer 2023 Strukturen schaffen, die dann perspektivisch zu einer Neubesetzung auf der Position führen sollen.

"Ich freue mich sehr, dass wir Thilo für diese Aufgabe gewinnen konnten", sagt SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann. Leugers stehe wie kaum ein anderer für die Werte des SVM und sei mit seiner fußballerischen Kompetenz nunmehr ein wichtiger Mitarbeiter des sportlichen Leitungsteams.

Denkwürdiges Karriereende

Leugers hatte im Mai vergangenen Jahres beim 3:2-Erfolg der Emsländer gegen Eintracht Braunschweig auf denkwürdige Weise seine Fußball-Karriere beendet. Der Kapitän, der zuvor verletzungsbedingt mehr als eineinhalb Jahre lang nicht auf dem Platz gestanden hatte, zählte im Duell mit den "Löwen" zur Startelf, verwandelte in der ersten Minute einen Elfmeter und ließ sich dann nach sechs Minuten auswechseln.

Twente, Mallorca, Meppen - Leugers hat viel erlebt

Ähnlich ungewohnlich verlief die gesamte Karriere von Leugers: Der Mittelfeldspieler war bereits als Jugendlicher von seinem Heimatclub SV Heidekraut Andervenne zum FC Twente in die Niederlande gewechselt. Beim Club aus Enschede schaffte Leugers auch den Sprung in den Herrenbereich und kam sogar in der Champions League zum Einsatz.

Ein paar Nummern kleiner war dann seine zweite Auslandsstation. 2014 schloss sich der Defensiv-Spezialist dem spanischen Drittligisten Atlético Baleares an. Zwei Jahre später wechselte er zurück in die Heimat zum damaligen Regionalligisten SV Meppen. Bei den Emsländern war er seit 2019 Kapitän und stieg in die Dritte Liga auf. Insgesamt bestritt Leugers 90 Drittliga- und 31 Regionalliga-Partien für den SVM.

Engagement bei "Familienhilfe Leugers"

Beruflich hat Leugers seitdem Rasen und Umkleidekabinen eingetauscht gegen Büro und Schreibtisch: Gemeinsam mit seinem Vater Gerd arbeitet er in der Geschäftsführung der "Familienhilfe Leugers" und kümmert sich gemeinsam mit Sozialpädagogen um Familien in Not. Nun ist auch der abstiegsbedrohte SV Meppen eines seiner Aufgabengebiete.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 15.03.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SV Meppen 3. Liga