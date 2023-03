SV Meppen: Kone als Hoffnungsträger im Abstiegskampf Stand: 29.03.2023 11:09 Uhr Fußball-Drittligist SV Meppen wittert im Abstiegskampf wieder Morgenluft. Mit einem Erfolg am Freitagabend bei der SpVgg Bayreuth könnten die Emsländer bis auf einen Zähler ans rettende Ufer heranrücken. Hoffnung macht ein 24 Jahre alter Debütant.

Junior Kone blickt auf eine respektable Bilanz seiner schon sechs Jahre währenden Zeit in Meppen zurück: In 92 Partien hat er 56 Treffer erzielt und 23 weitere vorbereitet. Der Haken: Er tat dies bislang in der zweiten Mannschaft der Emsländer und daher nur in der Bezirks- und Landesliga. Doch damit scheint es erst einmal vorbei zu sein: Kone feierte vergangenen Sonnabend beim 3:2 gegen Aue sein Profidebüt und wird auch für das Drittliga-Spiel am Freitagabend (19 Uhr, im NDR Livecenter) in Bayreuth zum Meppener Kader zählen.

Weitere Informationen Dritte Liga: SV Meppen mit Lebenszeichen, Oldenburg verliert Die Emsländer gewannen ihr erstes Spiel unter Trainer Ernst Middendorp, die Oldenburger verloren erstmals unter Fuat Kilic. mehr

"Wir wissen, dass er uns helfen wird", sagte SVM-Coach Ernst Middendorp, der den Ivorer nach einem vereinsinternen Testspiel (2:2) direkt zum Profitraining beordert hatte. Auch dort überzeugte der Flügelspieler. Gegen Aue kam Kone dann in der 77. Minute beim Stand von 1:2 aufs Feld, überzeugte mit Dribblings, Pässen und vor allem seinem Einsatzwillen - auch in der Defensive. "Ich habe gedacht: Jetzt kommt die große Chance für mich. Ich gebe alles", sagte Kone, der somit auch seinen Anteil daran hatte, dass Meppen die Partie noch gewinnen konnte.

Middendorp hat einen "Draht" zu afrikanischen Spielern

"Mit Ernst ist jetzt ein Trainer beim SV Meppen, der ihm liegen könnte", sagte Meppen-II-Coach Tobias Bartels der "Neuen Osnabrücker Zeitung" und verweist auf Middendorps Erfahrung mit afrikanischen Spielern - immerhin trainierte Middendorp bereits zehn afrikanische Vereine. "Man hat direkt gemerkt, dass er da einen Draht aufbauen kann." Ohnehin beschäftige sich Middendorp viel mit den jungen Spielern: "Sie spüren jetzt endlich mal wieder, dass sie auch gesehen werden und zumindest eine realistische Chance haben."

Kone überzeugt mit Fitness und Trainingsfleiß

Auf diese Chance wartete Kone lange. Seit fast sechs Jahren kickt er im zweiten Team, beschäftigte sich auch schon mit einem Vereinswechsel. Im Winter trainierte er beim Regionalligisten Wuppertal mit, im vergangenen Jahr scheiterte ein Wechsel in die dritte belgische Liga nur an Problemen mit den Arbeitspapieren. Es ging beide Male zurück nach Meppen. "Zum Glück", sagt Kone heute.

"Ich bin stolz, das Trikot tragen zu dürfen und will nun weiter im Kader der ersten Mannschaft stehen und Gas geben", blickt der Ivorer in die Zukunft. Für dieses Ziel gibt er alles: "Wenn ich nicht auf dem Platz stehe, trainiere ich im Sportpark weiter", so Kone, dem Bartels eine überragende Fitness attestiert. Damit steigen die Chancen, dass Middendorp noch öfter auf Kone setzt - dem Coach des SVM ist die Ausdauer und Fitness seiner Spieler sehr wichtig.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 31.03.2023 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SV Meppen 3. Liga