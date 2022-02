Rückschlag im Abstiegskampf: Hansa Rostock verliert 0:2 gegen Nürnberg Stand: 26.02.2022 15:23 Uhr Hansa Rostock hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Zweiten Liga einen Rückschlag erlitten. Die Fußballer von der Ostsee unterlagen dem 1. FC Nürnberg mit 0:2 (0:1).

von Martin Schneider

Insgesamt ist den Mecklenburgern dabei kein Vorwurf zu machen: Gegen favorisierte Franken mühte sich Hansa mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, entwickelte aber keinerlei Durchschlagskraft. Zudem erhielt die "Kogge" in Sachen Effizienz vor dem gegnerischen Tor von den Gästen eine Lehrstunde. "Das ist die Krux dieser Saison", sagte Trainer Jens Härtel nach dem Spiel: "Dass wir aus den Möglichkeiten nicht in der Lage sind, ein Tor zu machen. Und der Gegner macht es aber."

Der FC Hansa wartet seit nunmehr vier Monaten auf einen Heimsieg. Die Rostocker bleiben vorerst auf Tabellenplatz 15, können am Sonntag allerdings von Sandhausen verdrängt werden.

AUDIO: Hansa-Trainer Härtel: "Wissen Sie, wie mir das auf den Sack geht?" (4 Min) Hansa-Trainer Härtel: "Wissen Sie, wie mir das auf den Sack geht?" (4 Min)

Ukrainer Sikan in Hansas Startelf

Vor dem Spiel hatte es im Stadion wegen des Krieges in der Ukraine eine Schweigeminute gegeben. Ein bewegender Moment, besonders für Danylo Sikan, der aus dem ukrainischen Zhytomyr stammt und Ende Januar als Leihgabe von Schachtjor Donezk zum Aufsteiger gekommen war. Trainer Jens Härtel ließ dem 20-Jährigen, der um seine Angehörigkeiten in der Heimat bangt, seinen Einsatz frei. Doch Sikan wollte spielen. Und Härtel brachte den Punkt-Retter von Darmstadt zum ersten Mal von Anfang an.

Rostocks Offensive: Viel Aufwand, wenig Ertrag

Mit ihm startete Hansa druckvoll in die Partie. Ein altbekanntes Problem der Rostocker offenbarte sich aber auch an diesem Sonnabendnachmittag: Die Mecklenburger investieren viel, ohne dabei ertragreich zu sein. Mit viel Laufarbeit im Mittelfeld und Offensivspiel über die Außen bespielten die Gastgeber die Franken, ohne sie in Verlegenheit zu bringen. Nach Standards und mit Flanken sowie Einwürfen auf John Verhoek (5.) und Timo Becker (11.) war Hansa offensiv zwar gelegentlich gefährlich, aber nicht erfolgreich.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Und in der Defensive agierten die Rostocker im entscheidenden Moment zu naiv. Nils Fröling ließ in der 32. Minute gegen Taylan Duman im Strafraum das Bein stehen, was der Nürnberger dankend annahm - Elfmeter. Eine harte, aber vertretbare Entscheidung. Der Gefoulte scheiterte zunächst an FCH-Keeper Markus Kolke, der war aber gegen den anschließenden Kopfball von Pascal Köpke machtlos - 0:1 (33.).

Hansa offensiv ohne Durchschlagskraft

Den 10.000 Zuschauern im Ostseestadion zeigten die Rostocker auch im zweiten Durchgang den Willen, die Partie noch zu drehen. Doch das war gegen kompakte Gäste schwer. Eine Flanke nach der nächsten segelte in den Strafraum der Franken, ohne dort einen Abnehmer im blauen Trikot zu finden. Das Offensivspiel der Gastgeber war zu monoton, es fehlte an Tempo, Kreativität und Überraschungsmomenten. So konnten die Nürnberger Hansa leicht ausrechnen.

Zu allem Überfluss hatte der "Club" an jenem Nachmittag offensiv das, was den Mecklenburgern fehlte: Effizienz. Mit der ersten Torchance im zweiten Durchgang traf Duman zum 2:0 (63.). Auch danach, als der FCH das Risiko erhöhte, rannten und spielten sich die Rostocker immer wieder am gegnerischen Strafraum fest. Egal, was sie in den verbleibenden Minuten probierten, es war immer ein Nürnberger Bein dazwischen. Das Nürnberger Tor war wie vernagelt. So blieb es bei einer leistungsgerechten Niederlage.

24.Spieltag, 26.02.2022 13:30 Uhr Hansa Rostock 0 1.FC Nürnberg 2 Tore: 0: 1 Köpke (34.) 0: 2 Duman (63.)

Hansa Rostock: Kolke - T. Becker, R. Malone, Roßbach, Neidhart (76. Rizzuto) - Fröde (46. Schumacher), H. Behrens - Sikan (66. Duljevic), Bahn, Fröling (66. R. Meißner) - Verhoek (66. Breier)

1.FC Nürnberg: Mathenia - Fischer, C. Schindler, Sörensen, Handwerker - Tempelmann, Nürnberger, Duman (90.+3 Castrop), Möller Daehli (84. Suver), Schleimer (78. Krauß) - Köpke (78. Dovedan)

Zuschauer: 10000



Weitere Daten zum Spiel Kolke - T. Becker, R. Malone, Roßbach, Neidhart (76. Rizzuto) - Fröde (46. Schumacher), H. Behrens - Sikan (66. Duljevic), Bahn, Fröling (66. R. Meißner) - Verhoek (66. Breier)Mathenia - Fischer, C. Schindler, Sörensen, Handwerker - Tempelmann, Nürnberger, Duman (90.+3 Castrop), Möller Daehli (84. Suver), Schleimer (78. Krauß) - Köpke (78. Dovedan)10000

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 27.02.2022 | 23:05 Uhr