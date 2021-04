Stand: 20.04.2021 19:44 Uhr Regionalliga Nord: Saisonabbruch bestätigt, Meisterfrage offen

Die Saison in der Regionalliga Nord ist beendet. "Eine Fortführung der Saison scheint nach Ermessen des Präsidiums und der spielleitenden Ausschüsse nicht mehr denkbar", teilte der Norddeutsche Fußball-Verband mit.

Hintergrund der Entscheidung vom Dienstabend sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die genauen Modalitäten des Abbruchs sollen in den kommenden Tagen festgelegt werden. Die Entscheidung des Verbandspräsidiums wird mit Spannung erwartet.

Vor knapp zwei Wochen hatten sich die Vereine eigentlich mehrheitlich für eine Anwendung der Quotientenregelung ausgesprochen. Demnach wäre der TSV Havelse Meister und damit Teilnehmer an den Aufstiegsspielen gegen den Vertreter aus Bayern. Doch der VfB Oldenburg hatte danach öffentlich Entscheidungsspiele um die Meisterschaft gefordert.

"Tut uns in der Seele weh"

"Uns tut es in der Seele weh, dass das, was uns antreibt - das Fußballspielen, schon wieder für einen so langen Zeitraum nicht möglich ist", wurde NFV-Präsident Günter Distelrath in der Verbandsmitteilung zitiert.

Der Abbruch betrifft nicht nur die zweigeteilte Regionalliga der Männer, sondern zudem die Regionalliga der Frauen und die Regionalliga-Spielklassen der Junioren.

