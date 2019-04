Stand: 01.04.2019 21:00 Uhr

Osnabrück nach Sieg gegen Lotte auf Zielgeraden von Hanno Bode, NDR.de

Der VfL Osnabrück ist auf dem Weg zum sechsten Zweitliga-Aufstieg in seiner Vereinshistorie offenbar nicht zu stoppen. Die Niedersachsen entschieden am Montagabend das Drittliga-Nachbarschaftsduell mit den Sportfreunden Lotte trotz durchwachsener Leistung mit 1:0 (0:0) für sich. Der eingewechselte Luca Pfeiffer erzielte in der 74. Minute das goldene Tor für den Tabellenführer, der sieben Spieltage vor dem Saisonende neun Zähler Vorsprung auf die Ränge zwei und drei hat. Auf Platz vier sind es gar 14 Punkte. Zumindest die Relegation dürften die Niedersachsen also so gut wie sicher haben.

"Für mich fühlte sich das alles sehr, sehr zäh an. Es kam kaum Spielfluss auf, viel verzögert alles - viele lange Bälle. Aber unter dem Strich ist es viel wichtiger, dass wir gewonnen haben", sagte VfL-Trainer Daniel Thioune dem NDR Hörfunk: "Das Entscheidende ist ja, dass wir nach dem Festival-Fußball auf dem Betzenberg gezeigt haben, dass wir auch Alltag können."

"Joker" Pfeiffer lässt die Bremer Brücke beben 01.04.2019 21:17 Uhr Der VfL Osnabrück ist dem Zweitliga-Aufstieg durch den 1:0-Sieg gegen Lotte ein ganzes Stück nähergekommen. Luca Pfeiffer traf zehn Minuten nach seiner Einwechslung.







3,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

VfL in Hälfte eins ohne Spielfluss

Der Fußball-Abend im Stadion an der Bremer Brücke begann mit einer Schweigeminute für Hannes Plener. Der frühere Team-Betreuer und langjährige Hausmeister der VfL-Arena war am vorvergangenen Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorben. Mit einfühlsamen Worten wurde dem "guten Geist" des Clubs gedacht, bevor der Ball rollte. Die Hausherren spielten mit Trauerflor. Was sie zeigten, hätte Plener, der häufig lächelnd erzählte, eines Tages im Mittelkreis an der Bremer Brücke beerdigt werden zu wollen, wohl nur bedingt gefallen. Denn fußballerisch blieb bei den "Lila-Weißen" in den ersten 45 Minuten nahezu alles Stückwerk. Lotte gelang es mit enormer Laufleistung, taktischer Disziplin und dem einen oder anderen kleinen, aber sehr wirksamen Foul, jeglichen Spielfluss beim VfL zu unterbinden. Ein Freistoß von Maurice Trapp, der knapp das Ziel verfehlte (22.), war alles, was die Hausherren bis kurz vor der Pause offensiv zustande brachten.

Lottes Dietz hebt ab und fliegt vom Platz

Dann versuchte sich Gäste-Profi Lars Dietz als Schauspieler. Die Betonung liegt auf "versuchte". Nachdem er in Höhe der Mittellinie leicht von Anas Ouahim touchiert wurde, lief der 22-Jährige noch einen Schritt weiter, um dann formvollendet abzuheben. Referee Martin Petersen stand der Sinn in diesem Moment offenbar nicht nach derlei Bewerbungsschreiben für die Aufnahme an einer staatlichen Ballettschule. Er schickte den wegen Foulspiels bereits gelbverwarnten Dietz wegen dessen Schwalbe mit der Ampelkarte vom Platz. In Überzahl besaß Osnabrück kurz darauf durch Konstantin Engel die große Chance zur Führung. Der aufgerückte Verteidiger scheiterte aber an Keeper Steve Kroll (44.).

"Joker" Pfeiffer sticht

31.Spieltag, 01.04.2019 19:00 Uhr VfL Osnabrück 1 Sportfr.Lotte 0 Tore: 1 :0 Pfeiffer (74.)

VfL Osnabrück: Körber - Ajdini, Susac, M. Trapp, K. Engel (80. S. Tigges) - Taffertshofer, Blacha - Amenyido (64. Pfeiffer), Alvarez (83. Farrona Pulido), Ouahim - Girth

Sportfr.Lotte: Kroll - Langlitz, Rahn, Straith, Al-Hazaimeh - L. Dietz - Oesterhelweg, Wendel (68. Awassi), Härtel (75. J. Lindner) - Wegkamp, Jon. Hofmann (88. Jovic)

Zuschauer: 15014



Weitere Daten zum Spiel Körber - Ajdini, Susac, M. Trapp, K. Engel (80. S. Tigges) - Taffertshofer, Blacha - Amenyido (64. Pfeiffer), Alvarez (83. Farrona Pulido), Ouahim - GirthKroll - Langlitz, Rahn, Straith, Al-Hazaimeh - L. Dietz - Oesterhelweg, Wendel (68. Awassi), Härtel (75. J. Lindner) - Wegkamp, Jon. Hofmann (88. Jovic)15014

Nach der Halbzeit hatten die Hausherren zwar mehr Ballbesitz als im ersten Durchgang. Richtig gefährlich wurden sie vorerst aber nicht. Immer wieder liefen sich die Niedersachsen in der vielbeinigen Lotter Abwehr fest. Erst in den letzten 20 Minuten konnte der VfL den Druck nachhaltig erhöhen. Ein toller Schlenzer von Ouahim, der um Haaresbreite das Tor verfehlte (70.), leitete Osnabrücks Schlussoffensive ein. Sekunden später besaß Benjamin Girth die große Gelegenheit zum 1:0, fand seinen Meister jedoch in Kroll. Aber kurz daraf war dann auch der starke Schlussmann geschlagen: Engel flankte gefühlvoll auf "Joker" Pfeiffer, der per Kopf erfolgreich war. Der 22-Jährige stand zu diesem Zeitpunkt erst zehn Minuten auf dem Rasen. Er war für den sehr bemühten, aber wirkungslosen Etienne Amenyido eingewechselt worden. Es war Pfeiffers zweiter Saisontreffer. Damit war die Entscheidung an der Bremer Brücke gefallen. Den Gästen fehlten Kraft und Mittel, den Klassenprimus noch einmal in Bedrängnis zu bringen.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 01.04.2019 | 21:25 Uhr