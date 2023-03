Middendorps SV Meppen punktet bei Spitzenreiter SV Elversberg Stand: 11.03.2023 15:56 Uhr Der abstiegsgefährdete SV Meppen hat im ersten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Ernst Middendorp für eine dicke Überraschung gesorgt und bei Tabellenführer SV Elversberg gepunktet. Die Emsländer spielten beim heimstarken Spitzenreiter 2:2 (2:2).

von Bettina Lenner

Schon kurz nach seinem Amtsantritt war die Handschrift des 64-Jährigen zu erkennen, der die Emsländer noch vor dem drohenden Abstieg retten soll und einen gelungenen Einstand feierte. Meppen ging die Herkulesaufgabe am Sonnabend mit einer defensiven Fünferkette und nur einer Spitze an, Marvin Pourié erhielt den Vorzug vor Marcos Alvarez. Die Emsländer verteidigten gut und versuchten, das Mittelfeld mit langen Bällen zu überbrücken, was die spielstarken Hausherren durchaus vor Probleme stellte.

Meppen mit Kick and Rush zur Führung

In der 13. Minute schienen die Dinge dennoch den erwarteten Lauf zu nehmen. Einen Schuss von der linken Seite blockte Meppen nur unzureichend, der Ball rutschte durch zu Robin Fellhauer, der aus kurzer Distanz vollstreckte - 1:0 für den hohen Favoriten.

Fraglos ein Rückschlag für die Emsländer, wenn auch kein entscheidender. Denn die Gäste kamen umgehend zurück - und glichen nur zwei Minuten später aus. Middendorps Kick-and-Rush-Strategie zahlte sich aus, als Pourié den weiten Abschlag des starken SVM-Keepers Erik Domaschke per Kopf verlängerte und David Blacha den Ball aus rund 20 Metern kompromisslos in die Maschen drosch - ein toller Treffer des Routiniers und das 1:1.

Und das kleine Fußball-Wunder nahm weiter Formen an, denn das Schlusslicht ging sogar in Führung. Christoph Hemleins Freistoß aus 30 Metern landete erst am Innenpfosten und dann im Tor (25.). Mit dem 2:1 im Rücken verbuchten die Emsländer nun auch mehr Spielanteile und wirkten ballsicherer, kurz vor der Pause markierte dennoch Manuel Feil nach einer Ecke aus dem Gewühl heraus das 2:2 (43.).

Meppen gibt rote Laterne an Oldenburg ab

Elversberg, das zuvor zweimal in Folge nicht gewonnen hatte, trat nach dem Seitenwechsel entschlossener auf als über weite Strecken der ersten Hälfte, machte richtig Druck und kombinierte gut. Der Führungstreffer des Liga-Primus' lag mehrfach in der Luft, doch er wollte nicht fallen. Auch, weil das vielbeinige Meppener Abwehrbollwerk und Domaschke immer wieder dazwischenfunkten.

Zugute kam den Gästen, die viel Moral zeigten, in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte für den eingewechselten Carlo Sickinger wegen wiederholten Foulspiels (83.). Am Ende rettete der neue Tabellen-Vorletzte, der die rote Laterne an Oldenburg abgab, einen Zähler - und sammelte zudem jede Menge Selbstvertrauen.

Selbstbewusst in die englische Woche

Das können die Niedersachsen in der anstehenden englischen Woche gut gebrauchen: Am Dienstag kommt der SC Verl, am Freitag gastiert das Middendorp-Team bei Viktoria Köln (jeweils 19 Uhr, im Livecenter bei NDR.de).

26.Spieltag, 11.03.2023 14:00 Uhr SV Elversberg 2 SV Meppen 2 Tore: 1 :0 Fellhauer (13.) 1: 1 Blacha (15.) 1: 2 Hemlein (25.) 2 :2 Feil (43.)

SV Elversberg: Kristof - Fellhauer, Antonitsch, Correia, M. Neubauer - T. Jacobsen (62. Sickinger), Dürholtz (46. Sahin) - Feil, Rochelt (62. Bobzien) - Woltemade (86. Pinckert), Schnellbacher (82. Mustafa)

SV Meppen: Domaschke - Osée, Puttkammer, Bruno Soares, Mazagg - Hemlein (62. Eixler), Ballmert, Käuper (78. Evseev) - Blacha (62. Abifade), Prasse (46. Ametov) - Pourié

Zuschauer: 4308



