Meppen mit grandioser Moral zum Sieg gegen KFC von Bettina Lenner, NDR.de

Drittligist SV Meppen hat eine turbulente Partie gegen Aufstiegsaspirant KFC Uerdingen gedreht und damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Die Niedersachsen lagen am Sonnabend bereits mit 0:2 zurück, gingen am Ende beim 3:2-Erfolg jedoch als Sieger vom Feld. "Nach dem 0:2 habe ich gedacht, wir sind im falschen Spiel", bekannte Trainer Christian Neidhart in Anbetracht der zahlreichen Chancen, die seine über weite Strecken forschere Mannschaft vergeben hatte. "Ich dachte, das Ding ist verloren. Diese Moral, überragend", jubelte der Coach.

Meppener Doppelchance zum Auftakt

Die Partie begann fulminant für die Meppener, die gleich in der ersten Minute eine Doppelchance verzeichneten: Die Hausherren überrannten die Gäste regelrecht, Nico Granatowski passte flach auf Luka Tankulic, dessen Schuss abgeblockt wurde. Im Nachsetzen scheiterte der agile Winter-Zugang René Guder nur am linken Pfosten. Den Krefeldern, bei denen interimsmäßig Co-Trainer Stefan Reisinger auf der Bank saß, war nach einer turbulenten Woche mit der Entlassung von Coach Stefan Krämer eine leichte Verunsicherung anzumerken und sie brauchten rund eine Viertelstunde, um sich von dem Schreck zu erholen.

Doch auch im Anschluss machten die Emsländer den Gästen das Leben schwer, störten ab der Mittellinie energisch und vereitelten so gut wie jeden Angriffsversuch. Uerdingen hatte mehr Ballbesitz, aber der nach vorne zielstrebigere und schnellere SVM die Chancen. In der 22. Minute setzte Nick Proschwitz das Leder links neben das Tor, wenig später nahm Kapitän Martin Wagner einen zu kurz geklärten Ball direkt, KFC-Keeper René Vollath entschärfte jedoch den gefährlichen Aufsetzer. Zur Pause hieß es 0:0.

Unverhoffter Rückstand

22.Spieltag, 02.02.2019 14:00 Uhr SV Meppen 3 KFC Uerdingen 2 Tore: 0: 1 Beister (47.) 0: 2 Osawe (75.) 1 :2 Proschwitz (84.) 2 :2 Kremer (88.) 3 :2 Proschwitz (90. +6, Handelfmeter)

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Puttkammer, Komenda, Amin - von Haacke, Wagner (78. Jesgarzewski) - Guder, Tankulic (77. Kremer), Granatowski (65. Undav) - Proschwitz

KFC Uerdingen: Vollath - Großkreutz, Maroh, Erb, Dorda - R. Rodriguez (82. Kefkir), Daube (73. Pflücke), Konrad - Beister, Osawe, Aigner (55. Litka)

Zuschauer: 6291



Nach dem Seitenwechsel dauerte es wie schon zu Beginn der Begegnung keine 60 Sekunden, bis Meppen seine erste gute Gelegenheit verbuchte. Marco Komenda kam nach einem Freistoß zum Abschluss, die Gäste retteten in höchster Not. Im Gegenzug marschierte Stefan Aigner bis zur Grundlinie, legte denn quer auf Maximilian Beister, der nur noch einschieben musste - die Führung für den KFC. Die Niedersachsen zeigten sich jedoch nicht geschockt, hatten in der 52. Minute die Riesenchance zum Ausgleich. Vollath verhinderte allerdings mit einem starken Reflex das 1:1 durch Guder. Rund 20 Minuten später agierte der ehemalige Wiesbadener zu eigensinnig, als er drei Mitspieler im Zentrum hätte bedienen können, es dann aber aus ungünstigem Winkel selbst versuchte - ohne Erfolg. Stattdessen gelang Uerdingen erneut im Gegenangriff das 2:0 durch Osayamen Osawe (75.), der Abstimmungsprobleme zwischen SVM-Keeper Erik Domaschke und zwei Innenverteidigern eiskalt mit einem Heber nutzte.

Proschwitz schießt sein Team ins Glück

Die vorzeitige Entscheidung war das allerdings noch nicht. In der 84. Minute verkürzte Proschwitz per Kopf auf 1:2 und hielt seine Farben im Spiel. Das Stadion kochte, zumal Schiedsrichter Michael Bacher (Kirchensur) Meppen nach einem Handspiel von Manuel Konrad einen zumindest möglichen Elfer verwehrte. Der Ausgleich fiel dennoch: Max Kremer markierte kurz vor Schluss per Flachschuss das umjubelte 2:2. Nun wurden endgültig Erinnerungen wach an das Hinspiel, das einen umgekehrten Verlauf genommen hatte: Meppen hatte bis kurz vor dem Abpfiff geführt und musste dann noch eine bittere 2:3-Pleite hinnehmen. "Wir gewinnen das Ding noch", feuerte Neidhart seine Spielern an - und sollte Recht behalten. In der letzten Minute der Nachspielzeit landete der Ball am Arm von Dominic Maroh und Bacher zeigte diesmal auf den Punkt. Der starke Proschwitz bewahrte die Nerven und traf in einem dramatischen Spiel zum Sieg.

