Last-Minute-Tor beschert Braunschweig Derbysieg gegen Hannover 96 Stand: 19.03.2023 15:30 Uhr Eintracht Braunschweig hat das Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96 durch ein spätes Tor von Jannis Nikolaou mit 1:0 gewonnen. Durch den Treffer des Defensivspezialisten in der Nachspielzeit verbesserte sich der BTSV auf Relegationsplatz 16 in der zweiten Fußball-Bundesliga.

von Hanno Bode

Der Erfolg des BTSV war verdient. Die Mannschaft von Coach Michael Schiele war am Sonntagnachmittag das bessere Team und hatte bereits vor dem Tor von Nikolaou (90.+1) gute Chancen zur Führung vergeben. Hannover enttäuschte in einer Partie, die wegen des Einsatzes von Pyrotechnik zweimal kurz unterbrochen war, und wartet weiter seit dem 8. November des vergangenen Jahres auf einen dreifachen Punktgewinn.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Frühe Spielunterbrechung nach Pyro-Einsatz

Beide Teams betraten bei strahlendem Sonnenschein zu den Klängen des Karnevalshits "Braunschweig ist schöner als Hannover" von den Braunschweiger Burgsängern den Rasen des Stadions an der Hamburger Straße. Während die BTSV-Fans den Gassenhauer aus vollen Kehlen mitsangen, versuchte sich der 96-Anhang mit Sprechchören Gehör zu verschaffen. Dabei blieb es allerdings nicht. Nach acht Minuten wurde im Gäste-Block Pyrotechnik gezündet.

Unter anderem flog eine Rakete aufs Spielfeld. Gelber Rauch - sinnigerweise verursacht von einigen Fans der "Roten" - zog durch die Arena. Schiedsrichter Patrick Ittrich (Hamburg) unterbrach die Partie für kurze Zeit.

Ujah scheitert mit Seitfallzieher am Pfosten

Kurz vor der unfreiwilligen Pause hatte es den ersten nennenswerten Abschluss des Derbys gegeben: Braunschweigs Robin Krauße prüfte Keeper Ron-Robert Zieler mit einem strammen, aber zu unplatzierten Distanzschuss (8.). Es sollten noch anspruchsvollere Aufgaben auf den Weltmeister von 2014 an diesem Nachmittag warten. So beispielsweise in der 25. Minute, als Fabio Kaufmann nach einem langen Ball mit Tempo auf ihn zulief und Zieler sich ihm mutig in den Weg werfen musste, um Hannovers Rückstand zu verhindern.

Noch etwas näher dran am 1:0 für die Eintracht war Anthony Ujah. Sein herrlicher Seitfallzieher prallte an den Außenpfosten (36.). Statt eines potenziellen "Tor des Monats" gab es kurz darauf die nächste Spielunterbrechung (40.). Diesmal wurde kräftig im BTSV-Fanblock gezündelt. Erneut zog gelber Rauch durchs Stadion. Ujah nahm einen noch brennenden Feuerwerkskörper selbst in die Hand und warf ihn vom Platz. Abermals konnte Ittrich jedoch rasch wieder anpfeifen.

96 im Angriff harmlos

So richtig ins Spiel fand 96 hernach bis zur Halbzeit aber auch nicht. Den "Roten" mangelte es in der Vorwärtsbewegung an Wucht und Finesse. Ein schöner Schlenzer von Maximilian Beier, der knapp das Ziel verfehlte (29.), war Hannovers beste Gelegenheit im ersten Abschnitt.

Nikolaou belohnt Braunschweiger Schlussoffensive

Auch nach dem Seitenwechsel war die Eintracht das gefährlichere Team. Einen Schuss von Anton Donkor konnte Zieler gerade noch an den Pfosten lenken (56.). Und auch bei Ujahs Kopfballaufsetzer war der Schlussmann zur Stelle (60.). Auf der Gegenseite versuchte auch Beier, mit der Stirn zum Erfolg zu kommen. Dessen Versuch stellte Keeper Jasmin Fejzic jedoch vor keine großen Probleme (61.).

Im Anschluss verlagerte sich das Geschehen weitgehend ins Mittelfeld. Erst in der Schlussphase drängte die Schiele-Elf wieder mit mehr Vehemenz auf das 1:0. Ujah (85.) und Manuel Wintzheimer (88.) verpassten mit ihren Abschlüssen noch die Führung, Nikolaou stand dann nach einem Eckstoß, der über Umwege zu ihm gelangt war, genau richtig und traf zum umjubelten Siegtreffer.

25.Spieltag, 19.03.2023 13:30 Uhr Braunschweig 1 Hannover 96 0 Tore: 1 :0 Nikolaou (90. +1)

Braunschweig: Fejzic - de Medina (83. J. H. Marx), Decarli, Kurucay, Donkor - Krauße (90.+3 Benkovic), Nikolaou - F. Kaufmann (73. Multhaup), Pherai (90.+3 Henning), Lauberbach (73. Wintzheimer) - Ujah

Hannover 96: Zieler - Muroya, Neumann, Krajnc (75. Börner), Köhn - Besuschkow, S. Ernst (59. F. Kunze) - Nielsen (84. Teuchert), Schaub (46. Kerk), Beier - Weydandt

Zuschauer: 20995



Weitere Daten zum Spiel Fejzic - de Medina (83. J. H. Marx), Decarli, Kurucay, Donkor - Krauße (90.+3 Benkovic), Nikolaou - F. Kaufmann (73. Multhaup), Pherai (90.+3 Henning), Lauberbach (73. Wintzheimer) - UjahZieler - Muroya, Neumann, Krajnc (75. Börner), Köhn - Besuschkow, S. Ernst (59. F. Kunze) - Nielsen (84. Teuchert), Schaub (46. Kerk), Beier - Weydandt20995

Weitere Informationen Eintracht Braunschweig - Hannover 96: Rivalen aus Tradition Das Niedersachsen-Derby ist mehr als nur ein Fußballspiel. Die Rivalität zwischen Hannover und Braunschweig reicht weit zurück. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 19.03.2023 | 00:13 Uhr