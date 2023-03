Kiliç neuer Coach beim VfB Oldenburg Stand: 12.03.2023 17:53 Uhr Fußball-Drittligist VfB Oldenburg ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den beurlaubten Trainer Dario Fossi fündig geworden. Fuat Kiliç wird bereits am Mittwoch im Heimspiel gegen Dortmund II erstmals auf der Bank der Niedersachsen Platz nehmen.

"Wir sind überzeugt, dass er mit seiner großen Erfahrung der richtige Trainer in unserer schwierigen sportlichen Situation ist", wird Sebastian Schachten, der Sportliche Leiter des VfB, in einer offiziellen Mitteilung des Clubs am Sonntag zitiert. "Er hat uns mit großer Detailkenntnis über unsere Mannschaft und die Dritte Liga überzeugt. Er ist ein Trainer, der seinen Beruf lebt, der eine klare Idee von Fußball hat, der aber darüber hinaus auch große Begeisterung vermitteln kann."

Langjähriger Trainer bei Alemannia Aachen

Kiliç kennt sich mit der Arbeit bei Traditionsvereinen bestens aus. Als Co-Trainer sammelte der 49-Jährige Erfahrungen beim 1. FC Kaiserslautern, dem MSV Duisburg, arbeitete beim türkischen Club Kasimpaşa Istanbul sowie beim 1. FC Saarbrücken, wo er später auch als Cheftrainer tätig war. Zuletzt arbeitete er bei Regionalligisten Alemannia Aachen, wo er im Oktober 2022 nach mehr als 200 Pflichtspielen entlassen wurde.

"Ich bin vom Potenzial des Kaders überzeugt und sicher, dass wir gemeinsam die Klasse halten können." Fuat Kiliç

Intensiv habe er sich mit dem Oldenburger Kader und den Bedingungen beschäftigt und die Spiele der Mannschaft natürlich auch genau analysiert, erklärte Kiliç: "Ich bin sicher, dass es einige Stellschrauben gibt, an denen wir drehen können, um das ganze Potenzial herauszuholen."

Aufsteiger Oldenburg ist nach der 0:2-Niederlage am Sonnabend in Osnabrück auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Bereits vor der Partie hatten die Niedersachsen die Trennung von Aufstiegscoach Fossi bekannt gegeben. Frank Löning, der den VfB interimsweise betreute, wird unter Löning wieder als Assistent arbeiten.

